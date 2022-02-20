Журналист из США Эберт высмеял санкции Вашингтона против РФ, ЛНР и ДНР

Американский журналист Стивен Эрберт указал на неэффективность санкций США против РФ, ДНР и ЛНР. По мнению эксперта, все те ограничения, которые Вашингтон намерен внедрить вследствие признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик являются попросту смешными, передает «РЕН ТВ».

Корреспондент Стивен Эрберт прокомментировал инициативу Белого Дома по введению новых санкций против ДНР и ЛНР. Журналист напомнил, что с момента отделения Донбасса в 2014 году никто не признавал существование ЛДНР, и не налаживал с ними политические связи.

«Они и так по сути были оторваны от остального политического мира, поэтому все эти санкции для них абсолютно ничего не значат. Это так типично для Америки: заявлять, что мы жесткие в своих решениях, тогда как эти решения все равно не приносят никакого эффекта», - прокомментировал Стивен Эрберт.

Эксперт подчеркнул, что таким заявлением Вашингтон просто пытается еще больше усилить свою значимость в решении украино-российского вопроса, и тем самым обеспечить себе авторитет в странах восточной Европы.

«Единственное, что США реально могут предпринять — это еще больше усилить антироссийскую пропаганду. Хотя куда уже больше», добавил Эрберт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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