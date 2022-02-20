Журналист из США Эберт высмеял санкции Вашингтона против РФ, ЛНР и ДНР

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Американский журналист Стивен Эрберт указал на неэффективность санкций США против РФ, ДНР и ЛНР. По мнению эксперта, все те ограничения, которые Вашингтон намерен внедрить вследствие признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик являются попросту смешными, передает «РЕН ТВ».
Корреспондент Стивен Эрберт прокомментировал инициативу Белого Дома по введению новых санкций против ДНР и ЛНР. Журналист напомнил, что с момента отделения Донбасса в 2014 году никто не признавал существование ЛДНР, и не налаживал с ними политические связи.
«Они и так по сути были оторваны от остального политического мира, поэтому все эти санкции для них абсолютно ничего не значат. Это так типично для Америки: заявлять, что мы жесткие в своих решениях, тогда как эти решения все равно не приносят никакого эффекта», - прокомментировал Стивен Эрберт.
Эксперт подчеркнул, что таким заявлением Вашингтон просто пытается еще больше усилить свою значимость в решении украино-российского вопроса, и тем самым обеспечить себе авторитет в странах восточной Европы.
«Единственное, что США реально могут предпринять — это еще больше усилить антироссийскую пропаганду. Хотя куда уже больше», добавил Эрберт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...Подробнее
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...Подробнее
Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что вряд ли когда-нибудь страна вступит в НАТО, потому что сербы...Подробнее
Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила...Подробнее
Получить значительную прибавку смогут несколько миллионов граждан. Российским пенсионерам рассказали о новой индексации...Подробнее
Как сообщают «Невские новости», двум несовершеннолетним петербурженкам потребовалась помощь медиков после приёма...Подробнее
Накануне вечером в полицию Санкт-Петербурга через номер экстренных служб позвонил неизвестный, который представился...Подробнее
Руководитель отделения «Единой России» в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал качество уборки...Подробнее
Сегодня стали известны детали ДТП, произошедшего пятничным вечером на Богатырском проспекте в Северной столице....Подробнее
Комментировать