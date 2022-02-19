Министр обороны Японии Киси допустил нанесение авиаударов по базам РФ, КНДР и КНР

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В Японии рассматривают возможность расширения права на национальную самооборону.
Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил о том, что Токио следует предпринять шаги, которые бы позволили при необходимости наносить удары по военным объектам противника, передает ИА Красная Весна.
А это значит, что под ударом могут оказаться объекты на территории Китая, Северной Кореи и России, если Токио посчитает их угрозой для своей безопасности. В Японии также обсуждают возможность поставить на оборону ракеты большой дальности.
Обладание такими ракетами, уверен Киси, не будет противоречить закону о самообороне, поскольку позволит атаковать объекты противника без отправки в его воздушное пространство японской авиации.
При этом он подтвердил позицию правительства о том, что Япония не будет ставить на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты и ударные авианосцы, а стратегические бомбардировщики большой дальности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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