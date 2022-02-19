Политолог Евстафьев: в Мюнхене умер глобальный мир и закрылись пути к отступлению

Сегодня, 12:09

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Политолог Евстафьев: в Мюнхене умер глобальный мир и закрылись пути к отступлению
Фото из открытых источников

На Мюнхенской конференции по безопасности умер глобальный мир, в котором «надо было казаться, а не быть», и закрылись все пути к отступлению. С таким заявлением выступил российский политолог Дмитрий Евстафьев в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По его словам, это очень хорошая новость для России, но крайне тяжелый момент для Запада, подошедшего к черте, где следует «перестать казаться и надо начать быть».

«Сдайте Путина. И все нормально будет, будет вам iPhone, будет вам "Роллс-ройс... Сдайте Путина», – приводит политолог самый главный посыл стран Запада российской элите, прозвучавший на Мюнхенской конференции по безопасности.

Евстафьев также заявил, что на данном мероприятии довелось наблюдать декларацию постэкономики. Это означает, по сути, следующее: экономика полностью исчезла, потому как в основе всех решений - политическая целесообразность, передают «Вести.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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