The Atlantic: именно Путин делает Америку снова великой

Сегодня, 12:09

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The Atlantic: именно Путин делает Америку снова великой
Фото из открытых источников

Американский журналист Том Мактаг в своей статье на страницах издания The Atlantic заявил о том, что президент России Владимир Путин своими действиями может сделать Америку снова «великой страной».

Истерия со «вторжением» России на Украину продолжается. И это может быть очередная, возможно, даже последняя, попытка США вернуть утраченный имперский статус с мире. Ситуация вокруг украинского кризиса наглядно демонстрирует, как Америка навязывает миру себя в качестве «большого брата» и утратить этот свой имидж не может.

Невзирая на то, что многие страны мира с готовностью и раболепием готовы следовать за США, есть и такие, которые не отступают от своих принципов и руководствуются исключительно национальными интересами.

«Долгосрочная проблема относительного упадка Запада остается. Сменявшие друг друга американские администрации, безусловно, правы в том, что Европе нужно платить больше за собственную оборону», — пишет Мактаг.

Автор считает, что России было достаточно только немного пригрозить Европе, чтобы она вновь вернула «знаки имперской власти» Вашингтону.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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