СДПГ Германии написала письмо Путину: Настало время проявить понимание к России

Сегодня, 11:09

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СДПГ Германии написала письмо Путину: Настало время проявить понимание к России
Фото из открытых источников

Политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) направили Владимиру Путину послание, в котором содержится приглашение для президента России поучаствовать в торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию мемориала «Зееловские высоты». Таким образом, они напомнили о битве за Зееловские высоты, жертвами которой стали более 45 тысяч солдат.

Авторы послания отмечают, что Россия, и Германия знают, что такое война, поэтому они обеспокоены воинственной риторикой ряда западных стран в отношении Москвы. Кроме того, немецкие политики осудили шаги по расширению НАТО на восток. Представители СДПГ отмечают, что они глубоко обеспокоены воинствующей позицией стран Запада. В подобных конфликтах невозможно назвать одну сторону жертвой, а вторую – виноватой, подчеркивается в письме. Порой случается слияние элементов истерии, что может привести к сложной ситуации. Настало время проявить понимание к России, пишут авторы послания. Они также пообещали принять меры, чтобы противостоять включению в НАТО новых членов. Политики считают, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам недопустимо.

Судя по всему, некоторые политические круги в Германии рассматривают возможность диалога с Россией, пишет eadaily.com.

Это письмо прокомментировал бургомистр города Зелов Йорг Шредер. В частности, он сказал, что развертывание российских войск вблизи границ следует воспринимать как «свидетельство военной мощи России». Он также подчеркнул, что страны НАТО также проводят военные учения, но это не вызывает подобного резонанса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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