Вашингтону следует немедленно перекрыть пути обхода санкций Запада. Призыв содержится в статье американского издания Foreign Policy.

Обозреватели объясняют, что Москва нашла в Пекине экономический спасательный круг для себя. Разорвать и уничтожить его в состоянии только Соединенные Штаты - Лондон и Брюссель ничего не могут предпринять из-за отсутствия отточенного нормативного механизма вторичных санкций.

Кремлю следует перекрыть пути обхода санкций, и наложить ограничения не только на него, но и на Китай.

Во время переговоров Путина и Си Цзиньпина в день открытия ОИ-2022 в Пекине лидеры двух стран объявили о новом стратегическом партнерстве, и это не просто слова. Углубление сотрудничества действительно способно смягчить для Москвы западные санкции, ибо «запретных сфер» взаимодействия нет.

«Американские вторичные санкции направлены против третьих сторон или стран за ведение коммерческой деятельности с главным субъектом санкций, и они основаны на широком толковании юрисдикции. Большинство стран принимают некую форму территориального или национального стандарта, а это значит, что пределы юрисдикции у них определяются национальными границами», - поясняет автор статьи.

Под юрисдикцию вторичных санкций подпадают как физлица, так и компании, а также собственность США, даже если они находятся за границей.

В случае с Китаем Вашингтон от введения вторичных санкций особо не пострадает, подчеркивает обозреватель, чего нельзя сказать о Поднебесной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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