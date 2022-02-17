В ответ на угрозы Токио высадить десант на Курилах РФ запустила «Калибр»

Крылатая ракета «Калибр» была запущена у границы Японии после того как Токио заявил о готовности высадить десант на Курильских островах.

У Японии есть территориальные претензии по ряду островов Курильской гряды. Токио хочет вернуть их под свой суверенитет, на что Россия отвечает, что эти территории отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

Тем не менее, Токио не хочет мириться с этой ситуацией и начал вести более жесткую риторику касательно спорных территорий. К том же в Японии заявили о планах увеличить количество крылатых ракет на вооружении страны, пишет Авиа.про .

На это Россия ответила довольно жестко. Москва отправила к границам Японии свою субмарину, с которой был осуществлен пуск крылатой ракеты «Калибр». Подошла незаметно к японскому побережью лодка «Волхов», отмечают источники. Стоит отметить, что дальность полета крылатой ракеты «Калибр» составляет 1 тыс. километров.

По словам аналитиков из Китая, своими действиями Россия «заставила конкурентов в регионе замолчать».

Но этот ответ не будет единственным. В планах РФ провести недалеко от Японии серию масштабных военных учений, в которых планируется задействовать до 140 военных кораблей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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