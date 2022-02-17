«СП»: Шойгу привёз Асаду «Кинжалы», что усиливает влияние Кремля в Средиземноморье

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил официальный визит в Дамаск, где встретился с президентом САР Башаром Асадом. В это же время в Сирию прибыли истребители МиГ-31, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В ходе переговоров обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества между странами. Министр обороны России лично проинспектировал авиабазу «Хмеймим». Именно на этой базе расположены МиГ-31, и прибывшие ранее бомбардировщики Ту-22М3 с ракетами Х-32.

Присутствие самолетов с такой оснащенностью потребовались из-за провокационных учений НАТО в Средиземном море. На учениях НАТО были задействованы авианосцы, которые в случае военных действий между Россией и Украиной, могли сыграть далеко не последнюю роль.

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, на Западе не зря началась паника из-за переброски мощного вооружения России на Ближний Восток. По словам эксперта ракета Х-32 с легкостью может уничтожить любой корабль, даже авианосец.

Присутствие истребителей МиГ-31 и бомбардировщиков Ту-22М3 значительно повлияло на влияние Москвы в ближневосточном регионе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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