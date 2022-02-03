Генерал-полковник Ивашов: Эрдоган бросит свои войска в Крым в случае войны России и Украины

Сегодня, 12:04

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Генерал-полковник Ивашов: Эрдоган бросит свои войска в Крым в случае войны России и Украины
Фото из открытых источников

Генерал-полковник Леонид Ивашов предостерег Владимира Путина о возможных действиях президента Турции Тайипа Эрдогана касательно крымского полуострова. Эксперт указал, что если между РФ и Украиной активизируется военное противостояние, Анкара воспользуется конфликтом для того, чтобы ввести турецкие войска в Крым, передает «Avia.pro».

Экс-начальник управления Минобороны РФ Леонид Ивашов заявил о высокой вероятности ввода турецких войск на территорию крымского полуострова — в случае, если Россия будет занята войной с Украиной. Эксперт напомнил, что президент Турции однозначно подтвердил, что в случае конфликта между Киевом и Москвой, Анкара будет защищать интересы Украины, соответственно, одним из типов «помощи» для ВСУ станет ввод турецких войск в Крым. 

«Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган четко заявил, на чьей стороне будет воевать Турция.  И вполне вероятно, что двум пустынным армиям и флоту Турции будет приказано войти в Крым и Севастополь, чтобы Украина могла опять присоединить полуостров к своим территориям», - прокомментировал Леонид Ивашов. 

Специалист подчеркнул, что турецкое военное командование неоднократно заявляло о недопустимости «аннексии» Крыма, и призывало Киев активизировать силы для «освобождения» полуострова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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