The New Yorker: США унизили РФ в 90-е и теперь сталкиваются с последствиями

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Обозреватель «The New Yorker» сообщил о долгосрочных последствиях, которые сейчас испытывают США из-за конфликта с РФ в 1990-е года. Эксперты убеждены, что подавляющая политика Вашингтона 30 лет назад способствовала изменению политического ландшафта, что негативно отражается на взаимоотношениях РФ и США в настоящее время. Об этом пишет «РИА Новости».
Профессора истории в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса Мэри Элиз Саротт предоставила обширное интервью для издания «The New Yorker», где назвала причины конфликта США и РФ. Профессор выразила уверенность, что если бы в переломный для СССР момент США не начали расширять НАТО на Восток, то после развала Союза Москва и Вашингтон могли прийти к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.
«Подобно тому, как ледник медленно скользит по склонам, но глубоко изменяет обширные участки местности, так и расширение НАТО на восток во время развала СССР стало причиной охлаждения взаимоотношений США и РФ. Вашингтон играл мускулами, пытаясь воспользоваться уязвимостью России и последствия этого испытывает до сих пор», - заявила Мэри Саротт.
Профессор подчеркнула, что США должны были помнить о принципе У.Черчилля — «в победе оставаться великодушными» — и не пытаться насильственным путем продвигать НАТО на восток.
«Такой напор США привел к тому, что Россия моментально стала тормозить военное сотрудничество блока с постсоветскими странами, и отказалась размещать на этих территориях базы НАТО. Это и стало причиной будущего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном, которое длится до сегодняшнего дня», - добавила специалист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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