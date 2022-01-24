Поставки американского оружия не помогут Украине отразить удар российской армии

На Западе полагают, что военная помощь Украине повлияет на решение России и заставит ее отказаться от вторжения. Эксперты отмечают, что Запад может оказать помощь украинской армии, если речь будет идти о тяжелом вооружении, таком как ЗРК большой дальности и истребителях. Однако едва ли такое оружие будет предоставлено Киеву.

Как стало известно, США приняли решение о поставке военной техники в Украину. В Киев были отправлены зенитные ракетные комплексы Stinger. Союзники США, такие как Великобритания, также оказывают военную поддержку Украине. Но эксперты отмечают, что в случае начала вооруженного конфликта этой помощи будет недостаточно. Они также подчеркивают, что у Украины невелики шансы на победу из-за необученности военных и нехватки времени на обучение. Поэтому даже при военных поставках Украине Россия имеет явное превосходство, пишет voennoedelo.com . Американское вооружение не поможет Украине отразить удар российской армии в случае военного столкновения.

Эксперты упоминают, что с 2014 года США вложили более 2,5 миллиардов долларов в военную помощь Украине. Однако тогда ВСУ воевали с донецким и луганским ополчением, вооруженным оружием советских времен. Украинские военные еще никогда напрямую не сталкивались с ВС России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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