Военный эксперт Коротченко призвал ответить на санкции против России ядерным ударом

Сегодня, 14:49

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Военный эксперт Коротченко призвал ответить на санкции против России ядерным ударом
Фото из открытых источников

Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что в военной доктрине России следует закрепить положение, которое разрешит расценивать экономические санкции против страны как вооруженную агрессии. Об этом аналитик написал в своем Телеграмм-канале, передает «Свободная пресса».

Подобные изменения в доктрине позволят Москве в качестве ответа на санкционное давление применять военную силу, в том числе тактические ядерные боеголовки.

«В военной доктрине необходим раздел о том, что масштабные экономические санкции против РФ приравниваются к вооруженной агрессии, и Кремль может в качестве ответной меры оборонительного характера прибегнуть к военному реагированию, включая применение, если потребуется, тяжелого ядерного оружия», — написал Коротченко в своей соцсети.

Коротченко считает, что подобный шаг позволит ясно дать понять, что тот, кто посредством санкций попытается уничтожить Россию, может быть уничтожен сам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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