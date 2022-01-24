Военный эксперт Коротченко призвал ответить на санкции против России ядерным ударом

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что в военной доктрине России следует закрепить положение, которое разрешит расценивать экономические санкции против страны как вооруженную агрессии. Об этом аналитик написал в своем Телеграмм-канале, передает «Свободная пресса».
Подобные изменения в доктрине позволят Москве в качестве ответа на санкционное давление применять военную силу, в том числе тактические ядерные боеголовки.
«В военной доктрине необходим раздел о том, что масштабные экономические санкции против РФ приравниваются к вооруженной агрессии, и Кремль может в качестве ответной меры оборонительного характера прибегнуть к военному реагированию, включая применение, если потребуется, тяжелого ядерного оружия», — написал Коротченко в своей соцсети.
Коротченко считает, что подобный шаг позволит ясно дать понять, что тот, кто посредством санкций попытается уничтожить Россию, может быть уничтожен сам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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