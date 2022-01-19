Аналитик Родионов: Лондон объявил Москве войну

Аналитик издания «Свободная пресса» Дмитрий Родионов считает, что последние действия Великобритании, направленные на поддержку Украины, указывают на то, что Лондон объявил Москве войну.

О том, что несколько военно-транспортных самолетов доставили Киеву легкие противотанковые комплексы NLAW, а также группу элитных спецназовцев для обучения украинских военнослужащих, Минобороны Соединенного Королевства было объявлено официально. И это еще не все - Британия и впредь намерена поставлять Украине вооружение, которое, как объявляют в Лондоне, поможет ей противостоять «агрессии России».

Дмитрий Родионов, оценивая игру, которую ведет недавно вышедшая из Евросоюза страна, с оставшимися империалистическими замашками, солидарен с мнением директора фонда «Украинская политика» Константином Бондаренко о том, что Лондон преследует свои геополитические цели, и пытается укрепить позиции за счет противостояния США, Китая и России.

«Вторая цель — создать в Европе ось Лондон — Анкара. Третья — использовать такие страны, как Украину, для постоянного третирования России», — пояснил политолог.

Родионов уверен, что Британия не просто так способствует милитаризации Киева. Вполне возможно, она поставками оружия пытается спровоцировать войну Украины и России.

«Если Лондон поставляет на Украину вооружение и бойцов, это значит, что он прямо задействован в украинских делах. А значит за счёт этого участия приобретает влияние и статус державы, вовлеченной в главный на сегодняшний день конфликт на европейском пространстве», - заключил аналитик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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