Аналитик Родионов: Лондон объявил Москве войну

Сегодня, 14:24

0

Image 16+
Аналитик Родионов: Лондон объявил Москве войну
Фото из открытых источников

Аналитик издания «Свободная пресса» Дмитрий Родионов считает, что последние действия Великобритании, направленные на поддержку Украины, указывают на то, что Лондон объявил Москве войну.

О том, что несколько военно-транспортных самолетов доставили Киеву легкие противотанковые комплексы NLAW, а также группу элитных спецназовцев для обучения украинских военнослужащих, Минобороны Соединенного Королевства было объявлено официально. И это еще не все - Британия и впредь намерена поставлять Украине вооружение, которое, как объявляют в Лондоне, поможет ей противостоять «агрессии России».

Дмитрий Родионов, оценивая игру, которую ведет недавно вышедшая из Евросоюза страна, с оставшимися империалистическими замашками, солидарен с мнением директора фонда «Украинская политика» Константином Бондаренко о том, что Лондон преследует свои геополитические цели, и пытается укрепить позиции за счет противостояния США, Китая и России.

«Вторая цель — создать в Европе ось Лондон — Анкара. Третья — использовать такие страны, как Украину, для постоянного третирования России», — пояснил политолог.

Родионов уверен, что Британия не просто так способствует милитаризации Киева. Вполне возможно, она поставками оружия пытается спровоцировать войну Украины и России.

«Если Лондон поставляет на Украину вооружение и бойцов, это значит, что он прямо задействован в украинских делах. А значит за счёт этого участия приобретает влияние и статус державы, вовлеченной в главный на сегодняшний день конфликт на европейском пространстве», - заключил аналитик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Аналитик Родионов: Лондон объявил Москве войну

Сегодня, 14:24

Депутат Мосгордумы выяснил, в чём источник проблем современной России: во всём виноват Ленин

Сегодня, 12:49

Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку

Вчера, 12:04

Rusvesna.su: Как надо объявлять ультиматум

19-01-2022, 13:09

Три российских десантных корабля могли выдвинуться в сторону Кубы

18-01-2022, 10:14

NoonPost: события в Казахстане показали, на что готов пойти президент Путин ради восстановления империи

17-01-2022, 16:29

Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии

16-01-2022, 15:39

Русские «Искандеры М» за 30 минут уничтожат 40 тысяч солдат армии НАТО

16-01-2022, 15:04

Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

16-01-2022, 09:59

У Франции есть всего 222 танка, часть из которых невозможно использовать в бою

15-01-2022, 21:39

В Казахстане несколько тысяч террористов прорвались через блокпосты

15-01-2022, 19:29

Российский корабль неустановленного типа подошел вплотную к британскому побережью

15-01-2022, 15:54

Слова польского политика Сикорского о «яйцах России» могут обернуться неприятностями для Польши

14-01-2022, 23:59

Депутаты-единороссы Законодательного собрания Ленинградской области провалили голосование по местному самоуправлению

13-01-2022, 17:29

В Законодательном Собрании Ленинградской области соберётся комиссия по этике. Единороссы недовольны поведением коммунистов

11-01-2022, 20:34

Daily Mail: Путин способен отключить Великобританию от интернета

11-01-2022, 14:09

«Эхо Москвы» опубликовало призыв о вступлении России в НАТО

10-01-2022, 13:14

Геннадий Зюганов дал совет президенту и премьеру в связи с ситуацией в Казахстане

6-01-2022, 21:29

Эксперт Литовкин заявил об ответе США, если Россия утопит их флот в Черном море

6-01-2022, 12:59

США перебрасывают военную технику и войска в Восточную Европу

5-01-2022, 22:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года

Вчера, 12:44

0

В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...

Подробнее
Гражданам в России объявлена дата доиндексации пенсий в январе 2022 года до 8,6%

Гражданам в России объявлена дата доиндексации пенсий в январе 2022 года до 8,6%

18-01-2022, 16:54

0

Эксперты объяснили, как будет проходить доиндексация страховых пенсий, а также у кого еще в этом году вырастут пенсии....

Подробнее
«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»

«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»

19-01-2022, 15:52

0

Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в...

Подробнее
Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку

Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку

Вчера, 12:04

0

В страны Латинской Америки отправилась российская делегация на самолете Минобороны РФ. Источники сообщают, что целью...

Подробнее
Клип Сергея Шнурова о снежно-мусорном коллапсе в Петербурге собрал более 50 млн просмотров

Клип Сергея Шнурова о снежно-мусорном коллапсе в Петербурге собрал более 50 млн просмотров

19-01-2022, 22:44

0

За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге,...

Подробнее
Британские спецслужбы опасаются, что антипрививочнники прибегнут к насилию

Британские спецслужбы опасаются, что антипрививочнники прибегнут к насилию

18-01-2022, 16:34

0

Британские спецслужбы опасаются, что противники вакцинации от коронавируса начнут действовать более радикальными...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Деньги придут на карту Сбербанка: стало известно, кому 20 января поступят выплаты от ПФР

Деньги придут на карту Сбербанка: стало известно, кому 20 января поступят выплаты от ПФР

19-01-2022, 16:39

0

В четверг, 20 января, на счета многих граждан в РФ, открытые в Сбербанке, поступят выплаты от Пенсионного фонда России....

Подробнее
Общественник сомневается в обещаниях Смольного решить проблемы с мусором

Общественник сомневается в обещаниях Смольного решить проблемы с мусором

Вчера, 14:15

0

Руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин высказался по поводу уборки мусора в городе. По его словам,...

Подробнее
Юрист Сивакова рассказала, на сколько выросли военные пенсии в январе 2022 года

Юрист Сивакова рассказала, на сколько выросли военные пенсии в январе 2022 года

Вчера, 14:04

0

Все, кто получает пенсии по линии Министерства обороны и различных правоохранительных ведомств, до конца текущей недели...

Подробнее
«Правильный клип»: правозащитник прокомментировал видео с песней Шнурова о работе коммунальщиков

«Правильный клип»: правозащитник прокомментировал видео с песней Шнурова о работе коммунальщиков

Вчера, 13:51

0

Известный правозащитник и координатор движения «Честный Петербург» Никита Сорокин одобрил как саму идею клипа Сергея...

Подробнее