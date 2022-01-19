Депутат Мосгордумы выяснил, в чём источник проблем современной России: во всём виноват Ленин

Сергей Митрохин, член федерального политического комитета «Яблока» и по совместительству депутат Московской городской думы в одном из последних интервью заявил, что тело Ленина нужно быстрее похоронить.

По мнению депутата, необходимость этого шага давно назрела, причём провести захоронение вождя мирового пролетариата желательно не у Кремля, а рядом с его родственниками, так как господин Митрохин считает, что Ленин принёс много зла России. Со слов депутата, именно усопший почти сто лет назад основатель большевистской партии является причиной современной отсталости России и символом узурпации власти.

Господин Митрохин подчеркнул, что Ленин осуществил госпереворот, используя деньги иностранного государства. Самой же главной его виной представитель «Яблока» счёл разгон учредительного собрания, формулирующего волю народа в построении государства. При этом господин Митрохин, сам в принципе являясь депутатом, то есть выразителем пресловутой народной воли, не стал заострять внимание на итогах многолетнего труда нынешних дум различного уровня, которые почему-то до сих пор не смогли справиться с преодолением того, что он назвал отсталостью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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