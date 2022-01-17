Rusvesna.su: Как надо объявлять ультиматум

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Запад не понимает беспокойство России о своей безопасности. Об этом пишет для «Русской Весны» Василий Титов.
Он упоминает, что в ультиматуме, который был предъявлен Россией НАТО, упомянуто требование не размещать силы НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го. Но США и их союзники фактически говорят России «нет». НАТО и США российские «Посейдоны», гиперзвуковые ракеты, обновленные «Тополя» и лазеры не пугают.
Наверное, на Западе считают, что Россия это вооружение не применит, тем более в локальной войне они могут быть и бесполезны, отмечает Титов. Потому США и НАТО продолжат размещение баз и ракет вдоль российских границ. Разрушать Россию можно с помощью провокации у границ, информационных диверсий, раздувания национальных конфликтов, пишет автор публикации.
Кроме того, Россию могут втянуть в гонку вооружений, пользуясь ее относительно слабой экономикой. Далее Титов упоминает высказывание обозревателя издания Mysl Polska Адама Смеха, который заявил, что США намереваются сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы втянуть Москву в войну с Киевом.
11 января республиканцы в Конгрессе США представили законопроект, в котором содержится призыв направить на Украину новые средства вооружения - ракеты «земля-воздух», системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые мины. В этом году США должны выделить Украине около 450 миллионов долларов в качестве военной помощи.
Как считает автор статьи, России следует принимать меры против Украины, пишет rusvesna.su.
Они могли бы быть такими:
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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