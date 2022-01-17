Rusvesna.su: Как надо объявлять ультиматум

Запад не понимает беспокойство России о своей безопасности. Об этом пишет для «Русской Весны» Василий Титов.

Он упоминает, что в ультиматуме, который был предъявлен Россией НАТО, упомянуто требование не размещать силы НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го. Но США и их союзники фактически говорят России «нет». НАТО и США российские «Посейдоны», гиперзвуковые ракеты, обновленные «Тополя» и лазеры не пугают.

Наверное, на Западе считают, что Россия это вооружение не применит, тем более в локальной войне они могут быть и бесполезны, отмечает Титов. Потому США и НАТО продолжат размещение баз и ракет вдоль российских границ. Разрушать Россию можно с помощью провокации у границ, информационных диверсий, раздувания национальных конфликтов, пишет автор публикации.

Кроме того, Россию могут втянуть в гонку вооружений, пользуясь ее относительно слабой экономикой. Далее Титов упоминает высказывание обозревателя издания Mysl Polska Адама Смеха, который заявил, что США намереваются сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы втянуть Москву в войну с Киевом.

11 января республиканцы в Конгрессе США представили законопроект, в котором содержится призыв направить на Украину новые средства вооружения - ракеты «земля-воздух», системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые мины. В этом году США должны выделить Украине около 450 миллионов долларов в качестве военной помощи.

Как считает автор статьи, России следует принимать меры против Украины, пишет rusvesna.su .

Они могли бы быть такими:

Ускорить выдачу паспортов жителям Донбасса. Владельцам российских паспортов выдать дополнительное пособие от России. Жители ДНР и ЛНР мог ли бы заполнять бюллетени референдума о присоединении. Подкрепить силы самообороны Донбасса вооружениями и добровольцами. Россия вынуждена будет защитить граждан Донбасса и возьмет под контроль Восточную Украину, если Киев нарушит Минские договоренности. В случае размещения на территории Украины американских ракет средней дальности, эти базы должны быть уничтожены превентивным ударом. Граждане Украины, не желающие воевать, могут получать вид на жительство, работу и землю в России. Военные преступники, националисты, проявившие жестокость в ходе военного конфликта, должны быть уничтожены. В случае вмешательства в этот конфликт третьих стран, против них должны быть приняты жесткие меры. Россия не станет применять жесткие меры против Польши, Прибалтики, если эти страны не будут вовлечены в вооруженный конфликт на Украине. По желанию граждан Донбасса и других районов Восточной Украины после освобождения от националистов следует провести референдум об отделении от Украины, которая не готова дать народу мир.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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