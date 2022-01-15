NoonPost: события в Казахстане показали, на что готов пойти президент Путин ради восстановления империи

Сегодня, 16:29

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NoonPost: события в Казахстане показали, на что готов пойти президент Путин ради восстановления империи
Фото из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин хотел бы восстановить былую славу России и готов к применению «кровавых методов». Об этом пишет NoonPost, передает ИноСМИ.

Автор публикации обращает внимание на растущую активность Москвы на международной политической арене. Кремль не стесняется демонстрировать свою военную мощь и уверенно навязывает свою повестку другим государствам, а российская армия готова отстаивать интересы страны в любом уголке мира.

Россия хочет восстановить свою «империю» без каких-либо изменений, отмечает NoonPost. И события в Казахстане являются ярким доказательством этого. Путин, пишет автор публикации, заявил всем, что не допустит никаких «цветных революций» в странах, которые граничат с Россией.

Несколько часов оказалось достаточно для того, чтобы в Казахстан прибыли российские силы после обращения в Москву президента Касым-Жомарта Токаева. «Под прикрытием» ОДКБ в Казахстан прибыли российские спецподразделения.

Также в статье указано, что Россия активно поддерживает режим Башара Асада, оказывая ему всяческую помощь. И сейчас РФ контролирует главный порт в Сирии, получив возможность сформировать достаточно мощную базу в Средиземноморье. При этом Сирия стала полигоном для испытания российского оружия.

Достаточно активно Россия показала себя и в конфликте в Ливии, где, по мнению западных аналитиков, были задействованы в поддержке Халифа Хафтара российские ЧВК. При том, что Хафтар выступил против легитимного и признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС). Поддержка Хафтара, несмотря на его поражение, показывает важность Ливии для России, поскольку за счет этой страны усиливается влияние Москвы в Средиземноморье.

Одной из острых проблем для России, пишет NoonPost, остается Украина. Путин продолжает стягивать сотни тысяч военных к ее границе, поскольку считает ее своим «задним двором» и хочет вырвать и лап «западных либеральных демократий». В 2014 году Крым стал частью РФ, и сейчас не исключено, что в любой момент будут присоединены самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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