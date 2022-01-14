Русские «Искандеры М» за 30 минут уничтожат 40 тысяч солдат армии НАТО

Заявления НАТО о том, что силы Альянса способны оперативно и без вреда для себя взять под свой контроль часть российских территорий, являются в корне ошибочными — об этом заявили военные обозреватели. Указывается, что российские оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» способны в течение 30 минут уничтожить до 40 тысяч военных НАТО, что обеспечит Альянсу неминуемый крах, передает «Avia.pro».

На фоне заявлений НАТО о том, что захват отдельных регионов РФ для Североатлантического альянса не является трудной задачей, эксперты сравнили военную мощь России и НАТО. Было определено, что даже с учетом массированной атаки сил Альянса всего три дивизиона российских ОТРК «Искандер-М» буквально за 30 минут ликвидируют до 40 тысяч военнослужащих Альянса. При этом учитывая, что указанное вооружение концентрировано во всех стратегически важных регионах России, для военнослужащих РФ не составит труда в кратчайшие сроки задействовать его против сил НАТО.

«Применение ОТРК «Искандер-М» в Сирии продемонстрировало высокую эффективность данного вооружения против крупных скоплений сил противника. Не стоит угрожать России 40-тысячной армией, которая может быть полностью уничтожена в течение получаса», — прокомментировали военные обозреватели.

Эксперты подчеркнули, что заявления НАТО о своей подготовке к наступлению являются не более чем провокативными попытками ослабить позиции противника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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