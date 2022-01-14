Русские «Искандеры М» за 30 минут уничтожат 40 тысяч солдат армии НАТО

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
Заявления НАТО о том, что силы Альянса способны оперативно и без вреда для себя взять под свой контроль часть российских территорий, являются в корне ошибочными — об этом заявили военные обозреватели. Указывается, что российские оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» способны в течение 30 минут уничтожить до 40 тысяч военных НАТО, что обеспечит Альянсу неминуемый крах, передает «Avia.pro».
На фоне заявлений НАТО о том, что захват отдельных регионов РФ для Североатлантического альянса не является трудной задачей, эксперты сравнили военную мощь России и НАТО. Было определено, что даже с учетом массированной атаки сил Альянса всего три дивизиона российских ОТРК «Искандер-М» буквально за 30 минут ликвидируют до 40 тысяч военнослужащих Альянса. При этом учитывая, что указанное вооружение концентрировано во всех стратегически важных регионах России, для военнослужащих РФ не составит труда в кратчайшие сроки задействовать его против сил НАТО.
«Применение ОТРК «Искандер-М» в Сирии продемонстрировало высокую эффективность данного вооружения против крупных скоплений сил противника. Не стоит угрожать России 40-тысячной армией, которая может быть полностью уничтожена в течение получаса», — прокомментировали военные обозреватели.
Эксперты подчеркнули, что заявления НАТО о своей подготовке к наступлению являются не более чем провокативными попытками ослабить позиции противника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента...Подробнее
Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...Подробнее
Российская атомная подводная лодка, на борту которой может размещаться до 160 ядерных боеголовок, была замечена у...Подробнее
Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...Подробнее
Отчет об итогах 2021 года опубликовал Комитет Смольного по делам Арктики. В документе говорится, что за счет работы...Подробнее
Планы по включению Казахстана в «Великий Туран», который так долго вынашивала и лелеяла Турция, оказались нарушенными....Подробнее
Авторы проекта «Сканер» опубликовали альбомы с зимними фотографиями из Санкт-Петербурга на своем канале в мессенджере...Подробнее
Решение об индексации пенсий на 8,6% было принято уже после того как миллионы пожилых граждан получили январские...Подробнее
Работающих пенсионеров уже менее чем через три месяца может ждать рекордная индексация пенсий. Об этом сообщает ресурс...Подробнее
Комментировать