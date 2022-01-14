Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии

Пилоты ВВС США пошли на очередную провокацию по отношению к находящимся в Сирии российским военным. На сей раз они сделали это необычным способом.

Как стало известно, американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, направлявшийся на очередные маневры на восток Средиземноморья, оставил российским военным неприличное послание. Многоцелевой морской борт, находясь к югу от Кипра, нарисовал в воздух изображение мужского полового органа, пишет avia.pro .

На это указывают данные мониторинговых служб, отслеживающих траектории полетов. Неприличный рисунок получился достаточно большим, так как он растянулся от границ Израиля до Сирии. Примечательно, что полет американского самолета, вероятно, не был связан с проведением специальной миссии, поэтому подобное оскорбительное послание можно считать настоящей провокацией.

Никаких объяснений на этот счет со стороны американцев пока не поступало. Но можно предположить, что подобное поведение обусловлено тем фактом, что американские патрульные противолодочные самолеты почти две недели не могли найти российскую подводную лодку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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