Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии

Сегодня, 15:39

0

Image 16+
Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии
Фото из открытых источников

Пилоты ВВС США пошли на очередную провокацию по отношению к находящимся в Сирии российским военным. На сей раз они сделали это необычным способом. 

Как стало известно, американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, направлявшийся на очередные маневры на восток Средиземноморья, оставил российским военным неприличное послание. Многоцелевой морской борт, находясь к югу от Кипра, нарисовал в воздух изображение мужского полового органа, пишет avia.pro .

На это указывают данные мониторинговых служб, отслеживающих траектории полетов. Неприличный рисунок получился достаточно большим, так как он растянулся от границ Израиля до Сирии. Примечательно, что полет американского самолета, вероятно, не был связан с проведением специальной миссии, поэтому подобное оскорбительное послание  можно считать настоящей провокацией. 

Никаких объяснений на этот счет со стороны американцев пока не поступало. Но можно предположить, что подобное поведение обусловлено тем фактом, что американские патрульные противолодочные самолеты почти две недели не могли найти российскую подводную лодку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии

Сегодня, 15:39

Русские «Искандеры М» за 30 минут уничтожат 40 тысяч солдат армии НАТО

Сегодня, 15:04

Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Сегодня, 09:59

У Франции есть всего 222 танка, часть из которых невозможно использовать в бою

Вчера, 21:39

В Казахстане несколько тысяч террористов прорвались через блокпосты

Вчера, 19:29

Российский корабль неустановленного типа подошел вплотную к британскому побережью

Вчера, 15:54

Слова польского политика Сикорского о «яйцах России» могут обернуться неприятностями для Польши

14-01-2022, 23:59

Депутаты-единороссы Законодательного собрания Ленинградской области провалили голосование по местному самоуправлению

13-01-2022, 17:29

В Законодательном Собрании Ленинградской области соберётся комиссия по этике. Единороссы недовольны поведением коммунистов

11-01-2022, 20:34

Daily Mail: Путин способен отключить Великобританию от интернета

11-01-2022, 14:09

«Эхо Москвы» опубликовало призыв о вступлении России в НАТО

10-01-2022, 13:14

Геннадий Зюганов дал совет президенту и премьеру в связи с ситуацией в Казахстане

6-01-2022, 21:29

Эксперт Литовкин заявил об ответе США, если Россия утопит их флот в Черном море

6-01-2022, 12:59

США перебрасывают военную технику и войска в Восточную Европу

5-01-2022, 22:39

7 января представители стран НАТО собирают экстренное совещание: На повестке дня взаимоотношения с РФ

4-01-2022, 17:24

Украина заблокировала российские суда, находящиеся в Азовском и Черном морях

2-01-2022, 12:49

Sohu: США никогда не признают Россию как равную себе могущественную державу

30-12-2021, 11:04

Турция готова предоставить американцам авиабазу Инджирлик для нападения на Россию

30-12-2021, 09:44

В Минобороны РФ заявили, что НАТО готовится к большой войне с Россией

29-12-2021, 12:04

Михаил Делягин дал свой прогноз о начале военного конфликта с Украиной

26-12-2021, 10:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР

13-01-2022, 22:59

0

Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...

Подробнее
Гражданам РФ разъяснили, как самостоятельно рассчитать новый размер пенсии после указа Путина

Гражданам РФ разъяснили, как самостоятельно рассчитать новый размер пенсии после указа Путина

14-01-2022, 00:24

0

По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента...

Подробнее
Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Вчера, 15:59

0

Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...

Подробнее
Российская атомная подлодка со 160 ядерными боеголовками появилась у побережья США

Российская атомная подлодка со 160 ядерными боеголовками появилась у побережья США

14-01-2022, 10:14

0

Российская атомная подводная лодка, на борту которой может размещаться до 160 ядерных боеголовок, была замечена у...

Подробнее
Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Вчера, 22:43

0

Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...

Подробнее
Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

14-01-2022, 19:44

0

Отчет об итогах 2021 года опубликовал Комитет Смольного по делам Арктики. В документе говорится, что за счет работы...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

РФ всего лишь за неделю уничтожила планы Турции по включению Казахстана в «Великий Туран»

РФ всего лишь за неделю уничтожила планы Турции по включению Казахстана в «Великий Туран»

14-01-2022, 13:44

0

Планы по включению Казахстана в «Великий Туран», который так долго вынашивала и лелеяла Турция, оказались нарушенными....

Подробнее
Состояние улиц Петербурга напомнило горожанам сцены из фильмов-катастроф

Состояние улиц Петербурга напомнило горожанам сцены из фильмов-катастроф

13-01-2022, 20:45

0

Авторы проекта «Сканер» опубликовали альбомы с зимними фотографиями из Санкт-Петербурга на своем канале в мессенджере...

Подробнее
Гражданам в России будет перерасчет январской пенсии до 8,6% тем, кто уже ее получил

Гражданам в России будет перерасчет январской пенсии до 8,6% тем, кто уже ее получил

Вчера, 09:09

0

Решение об индексации пенсий на 8,6% было принято уже после того как миллионы пожилых граждан получили январские...

Подробнее
Работающих пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация пенсий

Работающих пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация пенсий

14-01-2022, 15:54

0

Работающих пенсионеров уже менее чем через три месяца может ждать рекордная индексация пенсий. Об этом сообщает ресурс...

Подробнее