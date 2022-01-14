Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Сегодня, 09:59

0

Image 16+
Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО
Фото из открытых источников

Эксперт Валентин Днепров на страницах издания «Русская весна» заявил о первом положительном результате российского «ультиматума» к НАТО.

По его словам, отказ США и НАТО предоставлять России письменные гарантии безопасности дает России возможность более широкого выбора в дальнейших шагах по достижению своих целей.

В дальнейшем ситуация может развиваться лишь по двум сценариям, полагает Днепров. Либо Запад осознает, что и для него нет никаких гарантий безопасности, либо это поймут граждане западных стран, осознав, что НАТО не снижает вероятность войны, а наоборот повышает.

Чтобы ускорить этот процесс, отметил Днепров, необходимо выйти из всех договоренностей с НАТО и потребовать, чтобы все государства, которые географически не связаны с ОБСЕ, вышли из этой организации, а все наблюдатели ОБСЕ были отозваны из Донбасса.

После этого, по его словам, следует объявить США, что российские «Посейдоны» встанут на боевое дежурство у американского побережья, если системы ПВО этой страны будут находиться и далее в Румынии и Польше.

Днепров полагает, что ускорить процесс снижения влияния НАТО можно также и за счет расширения военно-технического сотрудничества с Ираном, продав этой стране подводные лодки и истребители. Россия, по его словам, должна поражать цели террористов в Сирии гиперзвуковыми ракетами, запуская их через воздушное пространство стран НАТО.

По мнению эксперта, России следует вынудить Японию и Южную Корею отменить антироссийские санкции. И это возможно, уверен он, если Москва объяснит, что только при отмене санкций против РФ этими странами будет сохранять санкции против КНДР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Сегодня, 09:59

У Франции есть всего 222 танка, часть из которых невозможно использовать в бою

Вчера, 21:39

В Казахстане несколько тысяч террористов прорвались через блокпосты

Вчера, 19:29

Российский корабль неустановленного типа подошел вплотную к британскому побережью

Вчера, 15:54

Слова польского политика Сикорского о «яйцах России» могут обернуться неприятностями для Польши

14-01-2022, 23:59

Депутаты-единороссы Законодательного собрания Ленинградской области провалили голосование по местному самоуправлению

13-01-2022, 17:29

В Законодательном Собрании Ленинградской области соберётся комиссия по этике. Единороссы недовольны поведением коммунистов

11-01-2022, 20:34

Daily Mail: Путин способен отключить Великобританию от интернета

11-01-2022, 14:09

«Эхо Москвы» опубликовало призыв о вступлении России в НАТО

10-01-2022, 13:14

Геннадий Зюганов дал совет президенту и премьеру в связи с ситуацией в Казахстане

6-01-2022, 21:29

Эксперт Литовкин заявил об ответе США, если Россия утопит их флот в Черном море

6-01-2022, 12:59

США перебрасывают военную технику и войска в Восточную Европу

5-01-2022, 22:39

7 января представители стран НАТО собирают экстренное совещание: На повестке дня взаимоотношения с РФ

4-01-2022, 17:24

Украина заблокировала российские суда, находящиеся в Азовском и Черном морях

2-01-2022, 12:49

Sohu: США никогда не признают Россию как равную себе могущественную державу

30-12-2021, 11:04

Турция готова предоставить американцам авиабазу Инджирлик для нападения на Россию

30-12-2021, 09:44

В Минобороны РФ заявили, что НАТО готовится к большой войне с Россией

29-12-2021, 12:04

Михаил Делягин дал свой прогноз о начале военного конфликта с Украиной

26-12-2021, 10:14

Haberturk: Турция может возглавить операцию НАТО на Донбассе

23-12-2021, 18:59

Ковальский: Польша раскрыла «коварный» план шантажа «Газпромом» Варшавы

23-12-2021, 12:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР

13-01-2022, 22:59

0

Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...

Подробнее
Гражданам РФ разъяснили, как самостоятельно рассчитать новый размер пенсии после указа Путина

Гражданам РФ разъяснили, как самостоятельно рассчитать новый размер пенсии после указа Путина

14-01-2022, 00:24

0

По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента...

Подробнее
Россия направила группу БДК Северного флота в сторону Балтийского моря

Россия направила группу БДК Северного флота в сторону Балтийского моря

13-01-2022, 15:44

0

После того, как саммит Россия - НАТО не принес никаких положительных изменений в отношениях с Западом, Россия направила...

Подробнее
"Вонь от мусора и снежная каша на улицах": блогер Смоляк посоветовал губернатору Петербурга заняться прямыми обязанностями

"Вонь от мусора и снежная каша на улицах": блогер Смоляк посоветовал губернатору Петербурга заняться прямыми обязанностями

13-01-2022, 17:03

0

Известный петербургский блогер Павел Смоляк в своём телеграм-канале высказался по поводу поздравлений Александра...

Подробнее
Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Вчера, 15:59

0

Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...

Подробнее
Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Вчера, 22:43

0

Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Российская атомная подлодка со 160 ядерными боеголовками появилась у побережья США

Российская атомная подлодка со 160 ядерными боеголовками появилась у побережья США

14-01-2022, 10:14

0

Российская атомная подводная лодка, на борту которой может размещаться до 160 ядерных боеголовок, была замечена у...

Подробнее
По 8400 рублей зачислят россиянам на карту с 15 января

По 8400 рублей зачислят россиянам на карту с 15 января

13-01-2022, 15:14

0

Уже после 15 января российским гражданам будет приходить денежная выплата в увеличенном размере. Это пособие...

Подробнее
Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

14-01-2022, 19:44

0

Отчет об итогах 2021 года опубликовал Комитет Смольного по делам Арктики. В документе говорится, что за счет работы...

Подробнее
Состояние улиц Петербурга напомнило горожанам сцены из фильмов-катастроф

Состояние улиц Петербурга напомнило горожанам сцены из фильмов-катастроф

13-01-2022, 20:45

0

Авторы проекта «Сканер» опубликовали альбомы с зимними фотографиями из Санкт-Петербурга на своем канале в мессенджере...

Подробнее