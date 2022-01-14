Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
Эксперт Валентин Днепров на страницах издания «Русская весна» заявил о первом положительном результате российского «ультиматума» к НАТО.
По его словам, отказ США и НАТО предоставлять России письменные гарантии безопасности дает России возможность более широкого выбора в дальнейших шагах по достижению своих целей.
В дальнейшем ситуация может развиваться лишь по двум сценариям, полагает Днепров. Либо Запад осознает, что и для него нет никаких гарантий безопасности, либо это поймут граждане западных стран, осознав, что НАТО не снижает вероятность войны, а наоборот повышает.
Чтобы ускорить этот процесс, отметил Днепров, необходимо выйти из всех договоренностей с НАТО и потребовать, чтобы все государства, которые географически не связаны с ОБСЕ, вышли из этой организации, а все наблюдатели ОБСЕ были отозваны из Донбасса.
После этого, по его словам, следует объявить США, что российские «Посейдоны» встанут на боевое дежурство у американского побережья, если системы ПВО этой страны будут находиться и далее в Румынии и Польше.
Днепров полагает, что ускорить процесс снижения влияния НАТО можно также и за счет расширения военно-технического сотрудничества с Ираном, продав этой стране подводные лодки и истребители. Россия, по его словам, должна поражать цели террористов в Сирии гиперзвуковыми ракетами, запуская их через воздушное пространство стран НАТО.
По мнению эксперта, России следует вынудить Японию и Южную Корею отменить антироссийские санкции. И это возможно, уверен он, если Москва объяснит, что только при отмене санкций против РФ этими странами будет сохранять санкции против КНДР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента...Подробнее
После того, как саммит Россия - НАТО не принес никаких положительных изменений в отношениях с Западом, Россия направила...Подробнее
Известный петербургский блогер Павел Смоляк в своём телеграм-канале высказался по поводу поздравлений Александра...Подробнее
Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...Подробнее
Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...Подробнее
Российская атомная подводная лодка, на борту которой может размещаться до 160 ядерных боеголовок, была замечена у...Подробнее
Уже после 15 января российским гражданам будет приходить денежная выплата в увеличенном размере. Это пособие...Подробнее
Отчет об итогах 2021 года опубликовал Комитет Смольного по делам Арктики. В документе говорится, что за счет работы...Подробнее
Авторы проекта «Сканер» опубликовали альбомы с зимними фотографиями из Санкт-Петербурга на своем канале в мессенджере...Подробнее
Комментировать