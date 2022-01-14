Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Эксперт Валентин Днепров на страницах издания «Русская весна » заявил о первом положительном результате российского «ультиматума» к НАТО.

По его словам, отказ США и НАТО предоставлять России письменные гарантии безопасности дает России возможность более широкого выбора в дальнейших шагах по достижению своих целей.

В дальнейшем ситуация может развиваться лишь по двум сценариям, полагает Днепров. Либо Запад осознает, что и для него нет никаких гарантий безопасности, либо это поймут граждане западных стран, осознав, что НАТО не снижает вероятность войны, а наоборот повышает.

Чтобы ускорить этот процесс, отметил Днепров, необходимо выйти из всех договоренностей с НАТО и потребовать, чтобы все государства, которые географически не связаны с ОБСЕ, вышли из этой организации, а все наблюдатели ОБСЕ были отозваны из Донбасса.

После этого, по его словам, следует объявить США, что российские «Посейдоны» встанут на боевое дежурство у американского побережья, если системы ПВО этой страны будут находиться и далее в Румынии и Польше.

Днепров полагает, что ускорить процесс снижения влияния НАТО можно также и за счет расширения военно-технического сотрудничества с Ираном, продав этой стране подводные лодки и истребители. Россия, по его словам, должна поражать цели террористов в Сирии гиперзвуковыми ракетами, запуская их через воздушное пространство стран НАТО.

По мнению эксперта, России следует вынудить Японию и Южную Корею отменить антироссийские санкции. И это возможно, уверен он, если Москва объяснит, что только при отмене санкций против РФ этими странами будет сохранять санкции против КНДР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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