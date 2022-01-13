Российский корабль неустановленного типа подошел вплотную к британскому побережью

Сегодня, 15:54

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Российский корабль неустановленного типа подошел вплотную к британскому побережью
Фото из открытых источников

К побережью Великобритании на расстояние видимости подошел российский военный корабль неустановленного типа. Местным жителям удалось заметить иностранное судно, хотя его не засекли британские военные. Вскоре снимки этого корабля появились в Сети. По мнению экспертов, речь может идти о разведывательном судне, которому удалось подобраться к берегам Великобритании со стороны Дуврского пролива. Один из комментаторов соцсети заявил, что это разведчик Балтийского флота ВМФ РФ «Василий Татищев». Если это так, то у данного корабля на борту имеются комплексы радиоэлектронной разведки «Профиль-М», «Ротор-С» и «Прохлада», гидроакустические станции и комплексы радиосвязи, пишет avia.pro.

Примечательно, что российское судно не сопровождали корабли ВМС Великобритании, хотя в таких случаях, как правило, за кораблем, который заходит в эти воды, следуют два-три судна королевского флота. Эксперты предположили, что российский военный корабль мог незамеченным подойти к побережью Великобритании благодаря использованию своих средств радиоэлектронного подавления, пишет avia.pro

Отметим, что после того, как российский корабль обнаружили, за ним было отправлено патрульное судно ВМС Великобритании. Но к этому времени, российский корабль уже покинул воды Дуврского пролива.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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