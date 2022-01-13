Слова польского политика Сикорского о «яйцах России» могут обернуться неприятностями для Польши

Деньги всех граждан РФ будут «обнулять». Россиян предупредили о скорой девальвации
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Радек Сикорский, ранее возглавлявший МИД Польши, спровоцировал дипломатический скандал. В частности, он допустил резкие слова о России, которые могут обернуться для Варшавы «бумерангом». Политик пригрозил дать Москве «по яйцам», если она «полезет» к странам НАТО. Слова польского политика вызвали недоумение в МИД России, но раздувать скандал в Москве не стали.
Русофобское высказывание польского евродепутата может обернуться серьезными последствиями для Варшавы. Дело в том, что отношения России и Польши без того достаточно сложные.
После такого хамства Россия может принять ряд мер, которые нанесут сильный удар по польской экономике. В ответ на недипломатические выпады Сикорского Россия может перекрыть импорт товаров из Польши. Москва может запретить ввоз польских электронагревателей, лекарств, стройматериалов, косметики, кондитерских изделий и краски. Это нанесет огромный ущерб польским экспортерам. Кроме того, они могут потерять выход на российский рынок. Доля польских товаров на российском рынке и так снизилась с 5 до 2 %.
Сегодня Польша сильно зависима от России. Особенно после того, как Варшава проиграла суд «Газпрому» по вопросу о «справедливом ценообразовании на газ».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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