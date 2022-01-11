Депутаты-единороссы Законодательного собрания Ленинградской области провалили голосование по местному самоуправлению

Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву
Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...Подробнее
Сегодня профильной комиссией по МСУ в ЗакСе рассматривался федеральный закон о реформе местного самоуправления. Однако принятия решения по нему не произошло в связи с тем, что часть депутатов на заседание просто не явилась. Для вынесения вердикта необходимо было набрать шесть голосов из десяти, но в итоге оказалось, что трое членов комиссии проигнорировали заседание, а из присутствующих семи против закона проголосовали двое представителей КПРФ. По факту, решение было провалено.
Далее законопроект должны будут обсуждать в Законодательном собрании для отправки отзыва о документе, что должны будут сделать и остальные регионы страны. На данный момент отозвался о нём только Татарстан.
Напомним, что внесённый в Госдуму закон о реформировании МСУ фактически упраздняет старую структуру местного самоуправления в случае его принятия. Вместо двухуровневой системы будет введена одноуровневая, то есть администрации сельских и городских поселений перестанут существовать в принципе, как и местные депутаты. Согласно новым правилам, останутся лишь городские округа и районы, что приведёт к очень большому сокращению мелких местечковых чиновников и депутатов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...Подробнее
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что необходимо найти виновного в низком росте...Подробнее
Новость об индексации пенсий на 8,6% порадовала многих россиян, но эксперты предупредили о том, какие экономические...Подробнее
Российский кредитно-денежный сектор сильно изменит событие, ожидаемое в феврале 2022 года. Это изменение окажет...Подробнее
Финансовый журналист Александра Баязитова утверждает, что россиян ждет скорая девальвация национальной валюты, в...Подробнее
Известный петербургский блогер Павел Смоляк в своём телеграм-канале высказался по поводу поздравлений Александра...Подробнее
С 2022 года граждане России обязаны платить новый налог с банковских вкладов. Он затрагивает и пенсионеров -...Подробнее
Российских пенсионеров порадовали новой одноразовой денежной выплатой. Средства придут на счета людей автоматически до...Подробнее
Издание Daily Mail обвинило Россию в намерении повредить глобальную сеть интернет-кабелей, которая находится в тысячах...Подробнее
Новый период выплат от Пенсионного фонда РФ для многих граждан начнется с 10 января 2022 года. По окончании новогодних...Подробнее
Комментировать