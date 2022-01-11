Депутаты-единороссы Законодательного собрания Ленинградской области провалили голосование по местному самоуправлению

Вчера, 17:29

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Депутаты-единороссы Законодательного собрания Ленинградской области провалили голосование по местному самоуправлению
Фото из открытых источников

Сегодня профильной комиссией по МСУ в ЗакСе рассматривался федеральный закон о реформе местного самоуправления. Однако принятия решения по нему не произошло в связи с тем, что часть депутатов на заседание просто не явилась. Для вынесения вердикта необходимо было набрать шесть голосов из десяти, но в итоге оказалось, что трое членов комиссии проигнорировали заседание, а из присутствующих семи против закона проголосовали двое представителей КПРФ. По факту, решение было провалено.

Далее законопроект должны будут обсуждать в Законодательном собрании для отправки отзыва о документе, что должны будут сделать и остальные регионы страны. На данный момент отозвался о нём только Татарстан.

Напомним, что внесённый в Госдуму закон о реформировании МСУ фактически упраздняет старую структуру местного самоуправления в случае его принятия. Вместо двухуровневой системы будет введена одноуровневая, то есть администрации сельских и городских поселений перестанут существовать в принципе, как и местные депутаты. Согласно новым правилам, останутся лишь городские округа и районы, что приведёт к очень большому сокращению мелких местечковых чиновников и депутатов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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