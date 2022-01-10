В Законодательном Собрании Ленинградской области соберётся комиссия по этике. Единороссы недовольны поведением коммунистов

Вчера, 20:34

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В Законодательном Собрании Ленинградской области соберётся комиссия по этике. Единороссы недовольны поведением коммунистов
Фото из открытых источников

Единоросс Никита Коваль выразил возмущением поведением депутатов-коммунистов на заседаниях здравоохранительной комиссии тридцатого ноября прошлого года и во время последнего собрания парламента, где без обсуждения приняли закон о QR-кодах. Тогда же он и пообещал коллегам инициировать этот вопрос.

Как считает Коваль, на ноябрьском заседании коммунист Иван Апостолевский вёл себя некорректно, когда пытался вести съёмку происходящего. Помимо этого, депутат недоволен тем, что на последнем заседании Апостолевский произнёс фразы «позор» и «это неприемлемо» после того, как спикер собрания изменил порядок голосования по вопросу о введении кодов. Сейчас Коваль пытается инициировать изменения в регламенте работы Законодательного собрания так, чтобы в нём появился пункт о материальных санкциях в отношении депутатов.

Кроме того, его соратник по партии Александр Петров поднял вопрос в отношении другого коммуниста, Дмитрия Звонкова, который также пытался вести съёмку пресловутого заседания комиссии по здравоохранению.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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