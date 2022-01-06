Daily Mail: Путин способен отключить Великобританию от интернета

Сегодня, 14:09

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Daily Mail: Путин способен отключить Великобританию от интернета
Фото из открытых источников

Издание Daily Mail обвинило Россию в намерении повредить глобальную сеть интернет-кабелей, которая находится в тысячах футов под водой в океане. Эти интернет-кабели обеспечивают 97% международных коммуникаций. Если они будут отключены, то мир погрузится в глобальную депрессию, поскольку остановятся финансовые операции, транзакции и деятельность во многих сферах. 

Как пишет Daily Mail, Путин может отправить свои подлодки и отрубить мир от интернета. Лондон воспримет это как начало войны, отмечает издание. Спасает ситуацию тот факт, что кабели, которые в основном принадлежат частным компаниям, защищены от нагрузок и уничтожения. Они выдерживают суровые условия под водой. Кабели состоят из волоконной оптики — стеклянных нитей толщиной с волос, окруженных оцинкованной стальной проволокой, а снаружи покрыты пластиком, пишет live24.ru.

Британский адмирал сэр Тони Радакин назвал Россию враждебной страной, которая может отключить Великобританию от интернета. Дело в том, что в последние десятилетия выросла активность российских подлодок, которые подвергают опасности интернет-кабели, отметил адмирал. 

«Президент Путин развил способность подвергать риску и потенциально использовать реальную мировую информационную систему, которая представляет собой подводные кабели, проходящие по всему миру», — заявил Радакин.

Особую угрозу представляет корабль «Янтарь», несущий на борту две мини-подлодки, предназначенные для инженерных миссий. Это исследовательское судно несколько лет назад появилось недалеко от американских берегов, где подводные кабели выходят на сушу возле залива Гуантанамо.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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