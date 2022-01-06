«Эхо Москвы» опубликовало призыв о вступлении России в НАТО

Сегодня, 13:14

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«Эхо Москвы» опубликовало призыв о вступлении России в НАТО
Фото из открытых источников

Вчера на сайте «Эха Москвы» было опубликовано заявление Конгресса интеллигенции России, требующее вступления страны в Североатлантический альянс. Подписан документ политиком Леонидом Гозманом, режиссёром Андреем Смирновым, публицистом Андреем Пионтковским и правозащитниками Валерием Борщёвым и Львом Пономарёвым. Последний числится в реестре иноагентов, составленном Министерством юстиции Российской Федерации.

Как считают авторы заявления, после такого шага Российская Федерация сможет мирно решать возникающие конфликты и противоречия с Европой и Америкой. Помимо этого, по их мнению, при участии в блоке у России появятся союзники для противостояния «вызовам, с которым будет сталкиваться современный мир». Подписанты считают, что страна сейчас может быть втянута в большую войну, а в перспективе - стать китайской провинцией.

Обращаясь во второй части письма к руководству стран-участниц НАТО, члены конгресса заявили о якобы сокращении сторонников современной внутренней и внешней политики РФ внутри государства, и о том, что представители образованной молодёжи крупных городов являются сторонниками европейского пути развития, прибавив, что российская культура является неотъемлемой частью западной. Они напомнили, что в девяностые и в начале двухтысячных годов руководство страны уже говорило о возможности вступления России в альянс и назвали такой шаг «неизбежным».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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