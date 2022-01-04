Геннадий Зюганов дал совет президенту и премьеру в связи с ситуацией в Казахстане

Дадут деньги уже в январе: ПФР начал прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей
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В Telegram-канале политика появилась запись, в которой он призывает президента и премьера внимательно изучить события, происходящие на территории сопредельного государства. По мнению лидера КПРФ, в том, что случилось, виновато правительство Казахстана, а волнения народа связаны в первую очередь с низким уровнем зарплат и повышением цен.
По мнению Зюганова, рост цен в нашей стране тоже зашкаливает, уровень реальной продуктовой инфляции составляет почти двадцать процентов. При этом он подчёркивает, что это прямое следствие вседозволенности олигархов.
Напоминаем, что события в Казахстане начались с протестов против повышения цены на газ. Правительство попыталось успокоить протестующих, объявив о снижении цены топлива, но это уже ни к чему не привело: мирные акции протеста переросли в беспорядки. Сейчас на территории страны введён режим чрезвычайного положения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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