Геннадий Зюганов дал совет президенту и премьеру в связи с ситуацией в Казахстане

Сегодня, 21:29

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Геннадий Зюганов дал совет президенту и премьеру в связи с ситуацией в Казахстане
Фото из открытых источников

В Telegram-канале политика появилась запись, в которой он призывает президента и премьера внимательно изучить события, происходящие на территории сопредельного государства. По мнению лидера КПРФ, в том, что случилось, виновато правительство Казахстана, а волнения народа связаны в первую очередь с низким уровнем зарплат и повышением цен.

По мнению Зюганова, рост цен в нашей стране тоже зашкаливает, уровень реальной продуктовой инфляции составляет почти двадцать процентов. При этом он подчёркивает, что это прямое следствие вседозволенности олигархов.

Напоминаем, что события в Казахстане начались с протестов против повышения цены на газ. Правительство попыталось успокоить протестующих, объявив о снижении цены топлива, но это уже ни к чему не привело: мирные акции протеста переросли в беспорядки. Сейчас на территории страны введён режим чрезвычайного положения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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