Эксперт Литовкин заявил об ответе США, если Россия утопит их флот в Черном море

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, чем может закончиться противостояние России и США в Черном море.

Он отметил, что сейчас американские корабли заходят в черноморскую акваторию достаточно часто, но, по сути, говорить о серьезной угрозе военных действий с Россией, пока оснований нет. А вот для украинского населения американцы дают ложную надежду о поддержке в случае обострения ситуации. Россия, уверен Литовкин, не боится американского флота.

Стоит отметить, что в своей статье офицер ВМС США Брайан Харрингтон рассказал о возможности лишить Россию доминирующих позиций в черноморском регионе. Для этого, по его словам, необходимо проводить в Черном море регулярные военные учения в обход конвенции Монтре.

Но даже если российские военные уничтожат в Черном море корабль США, риск войны невысок, уверен Литовкин.

«И Путин недавно сказал, что если бы мы потопили их эсминец, то третья мировая война не начнется. Они, конечно, будут вопить, но никуда они не денутся», — сказал он.

Литовкин отметил, что сейчас у США больше авианосцев, чем у России и Китая. Тем не менее, Россия обладает мощной системой ПВО и ПРО, и это дает ей преимущество перед американцами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700