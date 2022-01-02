США перебрасывают военную технику и войска в Восточную Европу

Сегодня, 22:39

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США перебрасывают военную технику и войска в Восточную Европу
Фото из открытых источников

Из Германии в Восточную Европу прибывают американские танки. Помимо танков, на восток направляются бронированные автомобили и другие виды вооружения. Предположительно, эту технику разместят на территории Украины, и не исключено, что ее отправят в Донбасс.  

В Сети появились кадры, на которых можно увидеть, как американская боевая техника перемещается на железнодорожных платформах в направлении польской границы. За сутки до появления этих видеокадров в НАТО заявили о планах перебросить в Украину войска численностью до 40 тыс. человек. Как было подчеркнуто, это произойдет в случае, если ситуация в Донбассе и на границе России и Украины обострится, пишет avia.pro.

Аналитики не исключают, что НАТО может решиться на этот шаг, чтобы поддержать Украину. Ранее Москва предупредила Киев о том, что будет защищать своих граждан на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Так что войска НАТО действительно могут быть направлены для поддержки украинской армии, если та пойдет на штурм Донбасса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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