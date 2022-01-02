7 января представители стран НАТО собирают экстренное совещание: На повестке дня взаимоотношения с РФ

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
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В рамках альянса в эту пятницу состоится экстренная видеоконференция, участие в которой примут министры иностранных дел стран-участниц НАТО. По сообщению представителя альянса Оаны Лунгеску, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с Россией и Украиной, а также ряд вопросов, посвящённых безопасности в Европе.
Как известно, Россия выдвинула предложение государствам, принявшим участие в договоре Россия-НАТО, прекратить проведение военных учений, использующих сценарии применения ядерного оружия, а также перестать строить отношения, основываясь на тезисе о том, что противоположные стороны являются потенциальными противниками. Помимо этого, руководство РФ настаивает на нерасширении Североатлантического альянса на восток, а также о невключении Украины в состав НАТО.
Эти требования уже были названы неприемлемыми Жозепом Бореллем, верховным представителем Евросоюза по иностранным делам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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