Украина заблокировала российские суда, находящиеся в Азовском и Черном морях

Сегодня, 12:49

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Украина заблокировала российские суда, находящиеся в Азовском и Черном морях
Фото из открытых источников

Российским кораблям, пребывающим в Черном и Азовском морях, вход во внутренние воды Украины заблокирован.

Как передают украинские информационные ресурсы, запрет распространяется на все российские суда. Речь в том числе идет о грузовых и пассажирских кораблях. Ответить на вопрос о том, как это скажется на российских морских перевозках, пока невозможно. Тот факт, что Киев решился на подобный шаг, указывает на стремление Украины создавать условия для нового витка эскалации. В любом случае ситуация для российских перевозчиков пассажиров и грузов не изменится. 

Как подчеркивают эксперты, этот запрет доставит неприятности российским судовладельцам, но серьезных последствий явно не будет. Специалисты также отмечают, что российские корабли избегают украинские внутренние воды, так как их могут остановить и арестовать без видимых причин.

Ранее в Киеве призвали создавать помехи в прохождении кораблей через Керченский пролив, но после неудавшейся провокации Украине пригрозили серьезным ответом на подобные действия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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