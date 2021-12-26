Вашингтон признает военную мощь России, но никогда не признает в ней равную себе сильную и могущественную державу. К таким выводам пришли авторы китайского издания Sohu. Пересказ статьи на русский представил портал «ПолитРоссия».

Успешные запуски РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» вынудили Штаты признать военную мощь Москвы. И для Вашингтона это реальная проблема, которую он намерен решить путем навязывания «бесконечной игры» по истощении ее ресурсов и потенциала - той самой, которая когда-то привела к распаду Советского Союза.

«У США вообще нет концепции сосуществования с другими сильными державами в мире, с которыми можно разделять все блага планеты», — порассуждали авторы Sohu.

Поэтому Белый дом никогда не смирится с тем, что Россия такая же сильная и могущественная страна, как и США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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