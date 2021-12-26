Турция готова предоставить американцам авиабазу Инджирлик для нападения на Россию

В Турции готовы предоставить свою базу для сил НАТО в случае военного конфликта с Россией.

Анкара, несмотря на декларирование дружественных отношений с Москвой, готова предоставить НАТО свои военные базы, пишет Аvia.pro . Партнеры Турции по НАТО могут получить доступ к ее базам и в случае столкновения украинской и российской армий в Донбассе.

По мнению западных аналитиков, как раз с территории Турции можно будет осуществлять оперативную переброску бомбардировщиков к границе России. И наиболее выгодным для США будет в таком случае размещение на военной базе Инджирлик.

Эксперты отмечают, что сейчас ситуация на востоке Украины интенсивно обостряется. Но также ухудшается риторика между НАТО и РФ. И то, что рядом с российскими границами все чаще появляются военные самолеты НАТО, может свидетельствовать о том, что разведывательная авиация могла собирать оперативные данные на случай развязывания полномасштабного вооруженного конфликта.

Сейчас силы НАТО размещены в Германии на базе «Рамштайн», которая считается крупнейшей авиабазой в центральной части Европы. Но она размещена на расстоянии более чем в 2,2 тыс. километров от границ России. Турецкая база существенно ближе, и к тому же может принять много военных самолетов. Поэтому США заинтересованы в предоставлении возможности использовать ее. Но не исключено, что Турция может отказать США в доступе к этой базе. К тому же американцам стоит учитывать, что авиабаза Инджирлик находится в зоне поражения российских ЗРК С-400, развернутых в Сирии на авиабазе «Хмеймим».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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