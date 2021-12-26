В Минобороны РФ заявили, что НАТО готовится к большой войне с Россией

Сегодня, 12:04

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В Минобороны РФ заявили, что НАТО готовится к большой войне с Россией
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В Минобороны РФ заявили о том, что  НАТО ведет подготовку к масштабной войне против России.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин рассказал, что силы НАТО передислоцируются к российской границе. Идет передислокация подразделений, техники и вооружения. Вдоль российской границы формируются военные базы и соответствующая инфраструктура, передает Аvia.pro.

Это можно расценивать как сигнал о нежелании Запада предоставлять России какие-либо гарантии безопасности, о необходимости которых ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», - сказал Фомин.

Стоит отметить, что немало экспертов указывают на рост напряженности в отношениях межу НАТО и Россией. Фомин также разделяет эту точку зрения, отмечая, что сейчас для нанесения ударов по России, НАТО достаточно всего лишь нескольких минут.

Границы блока за последние годы, по его словам, сдвинулись на одну тысячу километров на восток, что позволяет при нанесении удара по РФ использовать и нестратегическое вооружение.

Не стоит списывать со счетов и авиацию НАТО и США. Натовская авиация все чаще появляется у границ России. Полеты совершают как бомбардировщики и истребители, так и разведывательные самолеты. Они, по мнению экспертов, могут искать бреши в противовоздушной обороне России.

Такие действия со стороны НАТО вынудили РФ перебросить более чем 100-тысячную армию к своим южным и западным границам. Также Россия развертывает на западной границе дополнительные системы ПВО, чтобы вовремя отреагировать на потенциальные угрозы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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