Михаил Делягин дал свой прогноз о начале военного конфликта с Украиной

Депутат рассказал СМИ свою версию событий. По мнению Делягина, инициатором будут соседи и нападения на Россию нужно ждать в феврале.

С его слов, социально-экономическая и политическая ситуация на Украине сложилась настолько плохой, что реальным способом удержать население в подчинении для властей страны остаётся только военный конфликт с запредельным государством, каковым является Россия. Зоной риска он определил срок февраль-март будущего года. Политик считает, что в зону возможного конфликта входят Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск. И добавил, что ситуация складывается довольно непредсказуемой.

Напомним, что ранее президент Путин отметил тот факт, что его коллега Владимир Зеленский сильно подвержен влиянию радикальных элементов. Он заявил о желании выстраивать добрососедские отношения с Украиной, но добавил, что при нынешнем руководстве страны это сделать невозможно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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