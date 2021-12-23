Михаил Делягин дал свой прогноз о начале военного конфликта с Украиной

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год
Российским пенсионерам готовят под Новый год новую денежную выплату. Это будет 16 000 рублей или даже больше, уверяет...Подробнее
Депутат рассказал СМИ свою версию событий. По мнению Делягина, инициатором будут соседи и нападения на Россию нужно ждать в феврале.
С его слов, социально-экономическая и политическая ситуация на Украине сложилась настолько плохой, что реальным способом удержать население в подчинении для властей страны остаётся только военный конфликт с запредельным государством, каковым является Россия. Зоной риска он определил срок февраль-март будущего года. Политик считает, что в зону возможного конфликта входят Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск. И добавил, что ситуация складывается довольно непредсказуемой.
Напомним, что ранее президент Путин отметил тот факт, что его коллега Владимир Зеленский сильно подвержен влиянию радикальных элементов. Он заявил о желании выстраивать добрососедские отношения с Украиной, но добавил, что при нынешнем руководстве страны это сделать невозможно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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