Haberturk: Турция может возглавить операцию НАТО на Донбассе

Сегодня, 18:59

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Haberturk: Турция может возглавить операцию НАТО на Донбассе
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Турция может возглавить силы НАТО, которые будут противостоять России. Этому вопросу турецкое издание Haberturk посвятило статью, автор которой Четинер Четин считает, что Анкаре придется это сделать. Он отмечает, что Запад рассматривает вариант переброски в Украину военного соединения численностью 35-40 тысяч на базе Сил быстрого реагирования НАТО. Ведущую роль в этой группировки будет играть Объединенная оперативная группа повышенной готовности (VJTF). Командование этой группировкой осуществлялось поочередно странами альянса. Сейчас центр командования VJTF находится в Турции,  пишет inosmi.ru.

Автор публикации заявил о том, что решение о создании Объединенной оперативной группы повышенной готовности для сдерживания Москвы было принято еще во время украинского кризиса в 2014 году. Численность личного состава VJTF равна 6 400 человек, но он может вырасти до 20 000. 

После того как Путин сосредоточил войска на границе с Украиной, Европа чувствует себя под угрозой, пишет Четин. Слабость администрации Байдена, особенно после бегства американцев из Афганистана, подталкивает многие страны к действиям. Этой слабостью могут воспользоваться Россия и Китай. 

Четинер Четин предположил, что Турция из-за сложившейся ситуации может погрязнуть в еще более глубоком кризисе в отношениях с Россией, чем после уничтожения российского самолета в 2015 году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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Haberturk: Турция может возглавить операцию НАТО на Донбассе

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