Ковальский: Польша раскрыла «коварный» план шантажа «Газпромом» Варшавы

Польский депутат Сейма Яну Ковальский рассказал о том, как, по его мнению, Москва использует «Газпром» для того, чтобы шантажировать Варшаву.

Он уверен, что первым шагом надавить на Польшу стало снижение перекачки газа по газопроводу «Ямал-Европа», пишет ИноСМИ .

В планах Москвы добиться того, чтобы Польша потеряла свой энергетический суверенитет, заявляет на страницах wPolityce Януш Ковальский. По его мнению, в следующем году Россия попытается шантажировать Польшу, вынуждая польские власти заключить новый долгосрочный контракт на поставки газа, но уже по газопроводу «Северный поток – 2».

По мнению польского депутата, как раз его страна и будет основным направлением «газового удара» России. Такие события, по его мнению, могут стать причиной вовлечения в ситуацию и других стран.

Ковальский упомянул и ситуацию с Украиной и Молдавией. Он отметил, что эти страны Россия уже успешно шантажирует, используя «Газпром». Но при этом уточнять, в чем состоит этот шантаж, не стал.

В чем суть угрозы энергетической зависимости от России Ковальский также не стал уточнять, но заявил, что она уже проявилась тогда, когда в Европе осенью начался энергетический кризис.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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