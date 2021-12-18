Ковальский: Польша раскрыла «коварный» план шантажа «Газпромом» Варшавы

Сегодня, 12:04

0

Image 16+
Ковальский: Польша раскрыла «коварный» план шантажа «Газпромом» Варшавы
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Польский депутат Сейма Яну Ковальский рассказал о том, как, по его мнению, Москва использует «Газпром» для того, чтобы шантажировать Варшаву.

Он уверен, что первым шагом надавить на Польшу стало снижение перекачки газа по газопроводу «Ямал-Европа», пишет ИноСМИ.

В планах Москвы добиться того, чтобы Польша потеряла свой энергетический суверенитет, заявляет на страницах wPolityce Януш Ковальский. По его мнению, в следующем году Россия попытается шантажировать Польшу, вынуждая польские власти заключить новый долгосрочный контракт на поставки газа, но уже по газопроводу «Северный поток – 2».

По мнению польского депутата, как раз его страна и будет основным направлением «газового удара» России. Такие события, по его мнению, могут стать причиной вовлечения в ситуацию и других стран.

Ковальский упомянул и ситуацию с Украиной и Молдавией. Он отметил, что эти страны Россия уже успешно шантажирует, используя «Газпром». Но при этом уточнять, в чем состоит этот шантаж, не стал.

В чем суть угрозы энергетической зависимости от России Ковальский также не стал уточнять, но заявил, что она уже проявилась тогда, когда в Европе осенью начался энергетический кризис.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ковальский: Польша раскрыла «коварный» план шантажа «Газпромом» Варшавы

Сегодня, 12:04

Землянский: Расплата за нападки на «Газпром» довела Варшаву до истерики

18-12-2021, 20:54

Клинцевич рассказал, каким будет ответ России на следующую провокацию Киева

10-12-2021, 23:19

США не в состоянии отразить ракетный удар ВС РФ через Арктику из-за критических условий

9-12-2021, 17:04

Такер Карлсон: от войны с Россией США ничего не выиграют

9-12-2021, 13:39

В США обеспокоены позицией Белоруссии по принадлежности Крыма

8-12-2021, 13:14

Американский генерал Милли заявил, что Китай планирует изменить мировой порядок

8-12-2021, 12:09

Политолог Рар заявил, что США пытаются сплотить Европу против РФ

6-12-2021, 19:29

AP: разведка США ждет наступления РФ на Украину в начале 2022 года

4-12-2021, 09:59

Американский полковник оценили готовность США к войне с Россией

1-12-2021, 19:34

Сивков предупредил Вашингтон о грозном ответе Москвы в случае размещения ядерных ракет в Польше

1-12-2021, 17:29

Истребитель F-35 британских ВВС разбился при попытке перехвата российского Су-30

27-11-2021, 17:59

Экс-депутат Марков предупредил о репрессиях против антипрививочников

26-11-2021, 12:59

В Вашингтоне пожаловались на атаки российских военных на эсминец USS Porter у берегов Крыма

23-11-2021, 18:19

«Ужас заполнит всю страну»: Депутат Госдумы Рашкин заявил о диктатуре в РФ из-за QR-кодов

20-11-2021, 15:19

«Создать хаос в тылу». У НАТО новые планы на Украину

20-11-2021, 13:34

Политолог Сатановский посоветовал США терпеть после уничтожения Россией спутника

17-11-2021, 09:29

Алексей Венедиктов заявил о смене политического режима в России

14-11-2021, 09:14

Foreign Policy: Запад обеспокоен наращиванием российских войск и техники у границ Украины

12-11-2021, 13:54

Вероятность войны РФ с НАТО и США оценил историк

12-11-2021, 12:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам

Вчера, 15:24

0

Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...

Подробнее
Сбербанк призвал граждан готовиться к худшему

Сбербанк призвал граждан готовиться к худшему

21-12-2021, 15:54

0

Центробанк России намерен обуздать инфляцию, поэтому собирается снова повысить ключевую ставку. Судя по всему, это...

Подробнее
Решение принято. Новогодние выплаты пенсионерам РФ начнутся с 27 декабря

Решение принято. Новогодние выплаты пенсионерам РФ начнутся с 27 декабря

Вчера, 15:44

0

В конце декабря многие пожилые граждане получат выплаты по линии Пенсионного фонда. Деньги будут приходить на карты,...

Подробнее
Начнут выселять. Всех, кто живет в квартирах, ждет изменение с января

Начнут выселять. Всех, кто живет в квартирах, ждет изменение с января

Вчера, 16:34

0

В следующем году могут начаться массовые выселения из квартир. Об этом заявила представитель компании Est-a-Tet Юлия...

Подробнее
Пенсионерам в РФ утвердили разовую выплату 15 000 рублей

Пенсионерам в РФ утвердили разовую выплату 15 000 рублей

21-12-2021, 09:24

0

Новую денежную выплату начислят российским пенсионерам в 2022 году. Для начисления данной выплаты будут действовать...

Подробнее
Александр Бельский связал с судьбой получение высоких постов выходцами из Курортного района

Александр Бельский связал с судьбой получение высоких постов выходцами из Курортного района

Вчера, 21:05

0

Высокопоставленные должности в Санкт-Петербурге по загадочному стечению обстоятельств получают выходцы из Курортного...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Деньги зачислятся на карту: кому 22–24 декабря придет 8000 рублей от соцзащиты

Деньги зачислятся на карту: кому 22–24 декабря придет 8000 рублей от соцзащиты

20-12-2021, 19:24

0

Некоторым гражданам России уже с 22 декабря на карты начнут приходить средства, которые дополнительно были...

Подробнее
Сказали, как пенсионеры России сами занижают себе пенсию в 1,5 раза

Сказали, как пенсионеры России сами занижают себе пенсию в 1,5 раза

21-12-2021, 15:49

0

Пенсионеры могут сами занизить себе пенсию, не указав всю информацию о трудовом стаже. Об этом рассказала пенсионный...

Подробнее
Сивакова разъяснила, каких пенсионеров в России оставят без индексации с 1 января 2022 года

Сивакова разъяснила, каких пенсионеров в России оставят без индексации с 1 января 2022 года

20-12-2021, 16:04

0

Эксперты рассказали о том, у кого в следующем году пенсия не изменится. Юрист Ирина Сивакова утверждает, что часть...

Подробнее
Гражданам в России выплатят по 20 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 января 2022 года

Гражданам в России выплатят по 20 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 января 2022 года

21-12-2021, 16:19

0

В 2022 году вступят в силу изменения, которые затронут правила начисления выплат на детей. Все без исключения родители...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах