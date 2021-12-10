Землянский: Расплата за нападки на «Газпром» довела Варшаву до истерики

Польский кабинет министров обратился к главам ЕС с просьбой провести расследование на предмет нарушения компанией «Газпром» антимонопольного европейского законодательства. Министр климата Польши Анна Москва заявила, что поводом для претензий стали «скромные» поставки российского газа, из-за чего растут спотовые цены.

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский в этой связи отмечает, что из-за взлета цен на газ Польша закатывает истерику и уже не может контролировать свои заявления и действия.

По мнению Землянского, в нынешней ситуации на газовом рынке виновна в том числе и Польша, которая боролась с проектом «Северный поток-2» и добилась приостановки его сертификации. Чем дольше простаивает проект, тем выше становятся цены на газ.

Сейчас они составляют полторы тысячи долларов за 1000 кубометров, а к февралю стоимость топлива поднимется вдвое. Варшава требует у Евросоюза разобраться в вопросе о возможном нарушении Россией антимонопольного законодательства ЕС. Примечательно, что у самих поляков часто возникают трудности во взаимоотношениях с Брюсселем. Варшава спорит с ЕС по каждому поводу, пишет rueconomics.ru .

Польша является несносным ребенком для Евросоюза, отмечает Землянский. Брюссель и Варшава конфликтуют по поводу судебных и конституционных реформ в Польше, а также в связи с нежеланием страны платить штрафы за угольную генерацию.

По сути, отчаянное стремление Польши провести расследование против «Газпрома» связано с расплатой Варшавы за нападки на Москву, считает эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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