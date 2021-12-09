Клинцевич рассказал, каким будет ответ России на следующую провокацию Киева

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Бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал о цели, которую преследовал Киев, устроив новую провокацию у берегов Крыма. Он также сказал о том, каким будет ответ России на подобные действия Украины.
Пройти Керченский пролив украинскому кораблю «Донбасс» не удалось, но Киев добился одного – он привлек к себе внимание Запада, отметил политик. Запад тут же ухватился за новую историю и перекрутил ее на свой лад, заявив об агрессивных действиях Москвы. Но Россия защищает свои границы, подчеркнул бывший сенатор. Он отметил, что речь идет о спланированной политической провокации. Украина пытается оспорить территориальную принадлежность Крыма и поэтому всячески готова демонстрировать свою позицию, пишет nation-news.ru.
Россия должна перестать вести игры в толерантность, считает Клинцевич. Он пояснил, что не обязательно топить корабль-нарушитель, но если его экипаж игнорирует предупреждение, необходимо хотя бы сделать судну пару пробоин.
Политик высказал предположение о том, что Украина и дальше будет устраивать провокации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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