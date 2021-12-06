Такер Карлсон: от войны с Россией США ничего не выиграют

Популярный американский телеведущий Такер Карлсон, работающий на телеканале Fox News, предложил зрителям представить себе, как бы США отреагировали, если бы Мексика и Канада стали сателлитами Китая. Американцам бы это не понравилось, заметил он.

Он также задался вопросом, есть ли смысл в существовании НАТО. Также телеведущий напомнил о головорезах из Госдепа, которые устроили переворот в Украине. Карлсон считает, что США ничего не выиграют от военного конфликта с Россией и более того, потеряют многое. Карлсон упомянул Байдена, назвав его непопулярным, недееспособным и находящимся в отчаянии человеком.

Он также отметил, что Россия сейчас ведет пограничный спор с Украиной. Многие помощники Байдена подталкивают США к военному вмешательству. Телеведущий в этой связи напомнил, что украинский кризис — детище помощников Байдена. Телеведущий обратил внимание на тот факт, что при Трампе не было бессмысленных войн, так как он держал этих идиотов на привязи, пишет inosmi.ru .

Карлсон отмечает, что, по его мнению, для России главный вопрос — это НАТО. Однако существование НАТО сейчас объясняется в первую очередь тем, чтобы изводить Путина, который при всех его недостатках вторгаться в Западную Европу не планирует. Путин хочет, чтобы его западные рубежи оставались в безопасности, подчеркнул Карлсон.

Единственный вопрос, который имеет значение, — как вмешательство в украинские дела поможет интересам США, спрашивает Карлсон.