Такер Карлсон: от войны с Россией США ничего не выиграют

Сегодня, 13:39

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Такер Карлсон: от войны с Россией США ничего не выиграют
Скриншот www.youtube.com

Популярный американский телеведущий Такер Карлсон, работающий на телеканале Fox News, предложил зрителям представить себе,  как бы США отреагировали, если бы Мексика и Канада стали сателлитами Китая. Американцам бы это не понравилось, заметил он. 

Он также задался вопросом, есть ли смысл в существовании НАТО. Также телеведущий напомнил о головорезах из Госдепа, которые  устроили переворот в  Украине. Карлсон  считает, что США ничего не выиграют от военного конфликта с Россией  и более  того, потеряют многое. Карлсон упомянул Байдена, назвав его непопулярным, недееспособным и находящимся в отчаянии человеком.

Он также отметил, что Россия сейчас ведет пограничный спор с Украиной. Многие помощники Байдена подталкивают США к военному вмешательству. Телеведущий в этой связи напомнил, что  украинский кризис — детище помощников Байдена. Телеведущий обратил внимание на тот факт, что при Трампе не было бессмысленных войн, так как он держал этих идиотов на привязи, пишет inosmi.ru

Карлсон отмечает, что, по его мнению, для России главный вопрос — это НАТО. Однако  существование НАТО сейчас объясняется в первую очередь тем, чтобы изводить Путина, который при всех его недостатках вторгаться в Западную Европу не планирует. Путин хочет, чтобы его западные рубежи оставались в безопасности, подчеркнул Карлсон. 

Единственный вопрос, который имеет значение, — как вмешательство в украинские дела поможет интересам США, спрашивает Карлсон. 

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