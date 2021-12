AP: разведка США ждет наступления РФ на Украину в начале 2022 года

В США заявили о том, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину, которое может начаться в первые недели 2022 года.

Об этом, ссылаясь на источники в разведке США, пишут источники The Associated Press и The Washington Post, передает Коммерсантъ . По данным разведки, в операции могут быть задействованы до 175 тыс. военных, половина из которых уже на украинской границе.

В ближайшее время к границе с Украиной РФ готовится переместить 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой. В разведслужбе утверждают, что к украинской границе будет переброшено больше вооружения и живой силы, чем прошлой весной, когда у границ Украины Россия проводила военные учения.

О том, что Россия планирует вторжение на Украину, пишут и другие западные СМИ. В некоторых публикациях утверждают, что наиболее вероятно операция начнется с наступлением холодов. Вашингтон, пишет The New York Times, уже предупредил своих союзников по ЕС о возможном вторжении.

Об этом говорит и президент США Джо Байден. Он заявил, что Белый дом намерен реализовать комплекс мер, нацеленных на то, чтобы удержать Россию от агрессивного сценария действий в отношении Украины. Также американский лидер заявил, что готов к длительному обсуждению данной ситуации с президентом РФ Владимиром Путиным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700