Американский полковник оценили готовность США к войне с Россией

Сегодня, 19:34

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Американский полковник оценили готовность США к войне с Россией
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, занимавший пост старшего советника главы Пентагона в администрации Дональда Трампа, задает вопрос, стоит ли президенту Джо Байдену занимать жесткую позицию по Украине и Тайваню? В этой связи отставной военный вспоминает Перл-Харбор и подчеркивает, что сегодня американская армия подготовлена ничуть не лучше, чем в декабре 1941 года. 

Как отмечает Макгрегор, с 20-х годов прошлого века и до начала войны с Японией Тихоокеанский флот США ежегодно проводил учения. После маневров флот обычно возвращался на базы на Западном побережье, однако в 1940 году ему приказали остаться в гавани Перл-Харбор. Макгрегор отмечает, что он не сомневается в том, что  решение сохранить флот на Гавайях принял президент Франклин Рузвельт.

По мнению бывшего советника главы Пентагона, если начнется наступление российских сухопутных войск, остановить его будет невозможно. 

Макгрегор считает, что  признание  Вашингтоном целостности Китая с Тайванем, а также заявления о поддержке Украины можно расценивать как подготовку к войне. Об этом говорится в статье Макгрегора в The American Conservative. Как отмечает автор статьи, использование военной мощи против Китая и России требует постоянных тренировок, применения мощных сил не только США, но и их союзников. Полковник подчеркнул, что Вашингтон и другие страны НАТО поняли, что бояться нужно не горстки солдат в зеленой форме без знаков различия, а высокотехнологичного наступления российских сухопутных войск с использованием обычных вооружений.

Отставной полковник также считает, что США не должны рассчитывать на своих союзников по НАТО. Москва не готова применить ядерное оружие. Однако Россия сигнализирует о том,  что, если США и их союзники вступят в конфликт на Черном море или на востоке Украины, то она может применить ядерное оружие, и американские вооруженные силы ничего не смогут этому противопоставить, отмечает Макгрегор, пишет inosmi.ru. Он делает вывод, что «Вашингтон заигрался с войной, но до сих пор не понял, что такое сдерживание».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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