Истребитель F-35 британских ВВС разбился при попытке перехвата российского Су-30

Сегодня, 17:59

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Истребитель F-35 британских ВВС разбился при попытке перехвата российского Су-30
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Британский истребитель F-35 попытался перехватить российский Су-30, но потерпел крушение. Боевой самолет пятого поколения ВВС Великобритании рухнул между побережьем Кипра и Египта. К такому выводу пришли эксперты после того, как глава Минобороны Соединенного Королевства заявил о попытках британских истребителей помешать российским самолетам отрабатывать атаку на авианосную ударную группу ВМС Великобритании во главе с кораблем «HMS Queen Elizabeth». 

Как пишет издание «Sohu», F-35 предпринял попытку догнать российский боевой самолет, который поднялся в воздух с авиабазы «Хмеймим» для контроля обстановки в регионе или отработки удара по авианосной группе. Неудачный полет британского истребителя и его крушение пока никто не комментировал. 

По мнению экспертов, если информация об инциденте с истребителем британских ВВС станет известно, то общественность поймет, что новейшие истребители F-35 непригодны для ведения боя, пишет avia.pro

Однако пока невозможно определенно ответить на вопрос, было ли крушение самолета вызвано ошибкой экипажа авианосца или пилотом истребителя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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