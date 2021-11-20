В Вашингтоне пожаловались на атаки российских военных на эсминец USS Porter у берегов Крыма

Атомным субмаринам ВМС США отдан приказ немедленно остановить навигацию
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В Вашингтоне сделали заявление о недружественных действиях России во время пребывания кораблей ВМС США в Черном море близ берегов Крыма. Американцы утверждают, что их корабли, в том числе ракетный эсминец USS Porter, подверглись «налетам» российской боевой авиации. Однако российская боевая авиация только обеспечивала безопасность своих границ.
Кроме боевой авиации, действия ракетного эсминца USS Porter отслеживали и корабли ВМФ РФ. Один из них сопровождал американское судно и в какой-то момент взял его на прицел. Экипаж американского корабля был вынужден отступить.
Таким образом, российские военные, наведя орудие на иностранное судно, пресекли его попытку войти в территориальные воды РФ.
Экипаж корабля ВМФ РФ опубликовал в сети снимок, на котором можно увидеть, как ракетный эсминец американских ВМС находится под прицелом российских военных. Видимо, российские моряки перехватили переговоры американского экипажа и поэтому решили отслеживать действия боевого судна ВМС США, пишет avia.pro.
Примечательно то, что на ракетном эсминце есть системы оповещения, благодаря которым американские моряки узнали, что российские боевые корабли держат ситуацию под контролем. Риск того, что по эсминцу мог быть открыт огонь на поражение, если тот вторгнется в российские воды, был достаточно велик. Тем более, что ранее командования ВМС США заявило о том, что их корабли будут действовать там, где потребуется.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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