«Ужас заполнит всю страну»: Депутат Госдумы Рашкин заявил о диктатуре в РФ из-за QR-кодов

Выплату в размере 40 тысяч рублей получили ветераны Битвы под Москвой
В Московской области по 40 тыс. рублей выплатят 122 ветеранам Битвы под Москвой. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на...Подробнее
Введение QR-кодов раскритиковал депутат Госдумы, член партии КПРФ Валерий Рашкин. Он выступает против повсеместного их использования, поскольку предполагает, что государство будет использовать их для контроля над гражданами, передает URA.RU.
«Государство начинает входить в завершающую фазу строительства диктатуры. Финальным штрихом в установлении тотального насилия над гражданским обществом станет введение QR-кодов, которые призваны контролировать любое передвижение человека. QR-коды — это ни что иное, как сегрегация. Ночь становится все длиннее и страшнее, рождаются самые страшные кошмары», — заявил политик.
Напомним, Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов на всей территории страны. Их могут сделать обязательными для поездок на поездах и для осуществления перелетов. Пока они не будут обязательными для пригородного транспорта.
Ранее Валерий Рашкин оказался в центре скандала из-за событий в охотничьем хозяйстве Саратовской области. Там в ночь на 29 октября его поймали с тушей лося в багажнике автомобиля, которым он ехал. Депутат заявил, что убил лося ошибочно, приняв его за кабана.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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