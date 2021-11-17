«Ужас заполнит всю страну»: Депутат Госдумы Рашкин заявил о диктатуре в РФ из-за QR-кодов

Введение QR-кодов раскритиковал депутат Госдумы, член партии КПРФ Валерий Рашкин. Он выступает против повсеместного их использования, поскольку предполагает, что государство будет использовать их для контроля над гражданами, передает URA.RU .

«Государство начинает входить в завершающую фазу строительства диктатуры. Финальным штрихом в установлении тотального насилия над гражданским обществом станет введение QR-кодов, которые призваны контролировать любое передвижение человека. QR-коды — это ни что иное, как сегрегация. Ночь становится все длиннее и страшнее, рождаются самые страшные кошмары», — заявил политик.

Напомним, Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов на всей территории страны. Их могут сделать обязательными для поездок на поездах и для осуществления перелетов. Пока они не будут обязательными для пригородного транспорта.

Ранее Валерий Рашкин оказался в центре скандала из-за событий в охотничьем хозяйстве Саратовской области. Там в ночь на 29 октября его поймали с тушей лося в багажнике автомобиля, которым он ехал. Депутат заявил, что убил лося ошибочно, приняв его за кабана.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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