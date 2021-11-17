«Создать хаос в тылу». У НАТО новые планы на Украину

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В НАТО, похоже, решили сменить тактику и намерены расшатать ситуацию на границе с Россией.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал планы Лондона по переброске группы элитных бойцов SAS на украинскую территорию.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что НАТО стоит наращивать военный потенциал украинской армии. И хотя не так давно Лондон был против этого, военные не только переубедили правительство в необходимости такого шага, но даже сформировали отряд из 600 бойцов.
Когда прибудут британские военные на Украину, отмечают на Западе, зависит от Москвы. Но, по мнению генерала Ника Картера, сейчас важно не упустить момент, поскольку, как утверждают американские спецслужбы, Россия стягивает войска к украинской границе.
Стоит отметить, что помимо спецназа, Украина уже получила боеприпасы, 80 тонн военного снаряжения и техники.
Похоже, Великобритания намерена развернуть также свою военно-морскую базу под Одессой, отмечает обозреватель. Еще одна база может появиться и на берегу Азовского моря.
Все это, уверен Коц, является реализацией плана Лондона «устроить хаос в тылу», расшатав еще больше ситуацию у границ РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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