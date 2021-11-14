Политолог Сатановский посоветовал США терпеть после уничтожения Россией спутника

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США остается смириться с ростом военной мощи России, поскольку как раз Вашингтон спровоцировал Москву к принятию шагов, нацеленных на усиления военного потенциала. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский, передает Царьград.
В США утверждают, что Россия, уничтожив спутник, создала угрозу Международной космической станции (МКС). Старый советский спутник «Целина-Д» был сбит в ходе испытания русской противоспутниковой ракеты.
Как только это произошло, американцы обвинили РФ в том, что была создана угроза безопасности МКС. Но Минобороны России опубликовало видео, которое доказывает, что опасности для МКС не было.
«До крайности нервная и не слишком адекватная реакция американского руководства свидетельствует, что их происходящее расстроило, и сильно. Так они об МКС вдруг печься-тревожиться начали...» - утверждает Сатановский.
По его словам, в США снова решили действовать по схеме «обвинить, укорить и сожалеть». Но касательно России такая риторика неэффективна, поэтому американцам придется и далее терпеть рост ее военного потенциала.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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