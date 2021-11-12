Алексей Венедиктов заявил о смене политического режима в России

Сегодня, 09:14

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Алексей Венедиктов заявил о смене политического режима в России
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью RTVI о смене политического режима в России.

По его словам, сейчас в РФ   идет переход от авторитарного к тоталитарному режиму, передает URA.RU. Венедиктов говорит о том, что ранее в России действовал авторитарный режим, когда мнение миллионов граждан и законов не учитывались при принятии важных решений, но учитывалось мнение одного человека.

Он объяснил, что считает признаком такого перехода вмешательство государства в личную жизнь граждан. Одним из примером этого вмешательства, по его словам, является закон об иноагентах.

Главред «Эха Москвы» говорит о том, что пока не видит признаков диктатуры в России.

«[Диктатура будет], когда он начнет вешать на зубцах Кремля своих ближайших соратников», — сказал Венедиктов.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин достаточно осторожный человек, тогда как диктаторы отличаются тем, что демонстрируют свою силу и уникальность, постоянно шагая по пути эскалации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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