Foreign Policy: Запад обеспокоен наращиванием российских войск и техники у границ Украины

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Колм Куинн, автор статьи, опубликованной в американском издании Foreign Policy, пишет о том, что необычная военная активность России вызвала на Западе беспокойство. Он отмечает, что перемещение российских войск у границ с Украиной нельзя объяснить проведением учений. Эти действия носят «враждебный характер» и могут вызвать жесткую реакцию со стороны США, которые поддерживают Киев, отмечает автор статьи.
Он также упомянул, что американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил озабоченность по поводу военной активности России возле украинских рубежей. Глава внешнеполитического ведомства США заявил, что Вашингтон располагает информацией об увеличении группировки российских войск и вооружений у границ Украины.
Куинн напомнил, что в апреле этого года сложилась подобная ситуация. Тогда в России заявили, что скоплении техники и военных у границ с Украиной связано с проводившимися учениями. Но сейчас никаких военных маневров Россия не проводит, подчеркнул автор публикации. Он также добавляет, что концентрация войск у границ с Украиной может положить конец периоду относительного миролюбия в российско-американских отношениях, пишет inosmi.ru . Ранее минобороны Украины сообщило, что у границы находится группировка российских войск в составе около ста тысяч бойцов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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