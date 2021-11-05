Вероятность войны РФ с НАТО и США оценил историк

Сегодня, 12:54

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Вероятность войны РФ с НАТО и США оценил историк
Военный историк Борис Юлин

Военный историк Борис Юлин рассказал о том, может ли развязаться в ближайшее время война России с НАТО.

По его словам, сейчас ситуация как никогда взрывоопасная и ранее никогда Россия не была так близка к конфликту с НАТО, США и Украиной, передает Лента.ру.

Американцы кричат о том, что Россия готовит вторжение на Украину, и пытаются убедить в этом Европу, не имея никаких реальных доказательств. И, как ни странно, многие европейцы верят им. Все это ведет к эскалации конфликта, и вынуждает наращивать вооружения.

По словам Бориса Юлина, сейчас никого не удивить разговорами о «близком военном противостоянии». США уже не раз развязывали конфликты далеко от своих границ, и Украина для этих целей подходит как никто, ведь это позволит втянуть в военные действия непосредственно Россию, чего Белый дом уже добивается не один год.

Тем не менее, США стоит учитывать, что России есть чем ответить на потенциальную агрессию. На вооружении РФ стоит не только ядерное оружие,  но и новейшие разработки в сфере гиперзвукового вооружения.

Также историк обратил внимание на то, что в случае, если американцы создадут действительно эффективную систему ПВО, то риск удара по РФ возрастет, и проводить свои военные атаки они будут под видом принуждения к миру, объявив свои действия «миротворческой операцией».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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