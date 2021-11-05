Конгресс США призвал президента Джо Байдена атаковать Донбасс

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У президента США Джо Байдена потребовали поддержать Киев и оказать помощь во взятии под контроль территорий Донбасса.
Письмо американскому президенту, в котором изложено требование по поддержке Украины, подписали 15 конгрессменов США, передает Аvia.pro. Они предлагают предоставить ВСУ разведданные, а также направить в Черное море значительные силы, которые смогли бы наносить удары по Донбассу.
Данное открытое письмо направлено Байдену в момент, когда ВСУ, судя по всему, готовятся к масштабным боевым действиям. При этом в черноморской акватории уже пребывают три военных корабля ВМС США, а на территории восточной Европы рядом с границей Украины размещены истребители F-15.
Эксперты уверены, что в случае вмешательства США в конфликт, в ситуацию вмешается и Россия. Москва уже заявляла о готовности встать на защиту граждан РФ, проживающих на территории самопровозглашенных республик. Поэтому то, насколько Белый дом будет действовать взвешенно, зависит ситуация в регионе и дальнейшая судьба Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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